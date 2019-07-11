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четверг, 11 июля 2019 13:24

Показали привлекательные гостиные, оформленные в эклектичном стиле
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Эклектичный интерьер предусматривает сочетание различных стилей, в котором просматривается одна идея.
Фото: pinterest.com
Эклектичный интерьер предусматривает сочетание различных стилей, в котором просматривается одна идея.
Эклектичный интерьер предусматривает сочетание различных стилей, в котором просматривается одна идея.
Эклектичный интерьер предусматривает сочетание различных стилей, в котором просматривается одна идея.
Эклектичный интерьер предусматривает сочетание различных стилей, в котором просматривается одна идея.

Эклектичный стиль предполагает гармоничное сочетание элементов разных эпох и стилей.

Советы по оформлению эклектичного интерьера подало издание Homepolish.

1. Мебель в различных стилях. Для создания эклектичного интерьера от покупки мебельных гарнитуров следует отказаться. Выбирать стоит мебель в разных стилях, но похожую по цветовой гамме и текстурам.

2. Продуманная цветовая схема. Можно сочетать различные оттенки одного тона. Другой вариант — постелить красочный ковер и обставить комнату предметами в цветах, которые имеются на нем.

3. Сочетание предметов разных эпох. Можно выбрать современные кресла и столик в стиле ар-деко, зародившемся в 20-х годах прошлого века, обставить комнату минималистской мебелью и добавить к ней антикварные аксессуары.

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4. Комбинирование различных текстур. Смешивания грубых и гладких текстур придает интерьеру изюминку, особенно если выбрать при этом простую цветовую палитру. Гладкие поверхности, натуральная кожа, текстиль, бархатные подушки, обои — все это можно совместить в одном пространстве. Чтобы придать интерьеру гламурного вида, можно скомбинировать лакированные изделия с плюшевыми тканями. Сделать его "по-мужски" грубоватым поможет сочетание темных металлов с кирпичом.

5. Индивидуализм. Смысл создания эклектичного пространства заключается не в том, чтобы воссоздать картинку из каталога, а чтобы сделать уникальный интерьер, в котором будут отражены предпочтения и характер владельцев дома. Сделать это можно используя для оформления предметы ручной работы, фотографии, детские рисунки, сувениры и тому подобное.

Одним из эклектичных направлений является стиль ар-деко. К главным его атрибутам относится наличие в интерьере геометрических узоров и дорогих материалов. Этот стиль является одним из трендовых в 2019 году.

homepolish.com
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