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вторник, 16 октября 2018 15:58

Показали подборку самых стильных звездных кухонь
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Кухня топ-модели Кендалл Дженнер
Фото: hellomagazine.com
Кухня Дженнифер Лопес
Кухня супермодели 90-х Синди Кроуфорд
Кухня главы семейства Дженнер-Кардашян Крис Дженнер
Кухн обладательницы премии «Золотой глобус» актрисы Эмили Блант

Кухня — это сердце дома. Здесь хозяйка готовит вкусную домашнюю еду, вместе собирается за обеденным столом вся семья. Поэтому к оформлению данной комнаты следует отнестись особо ответственно. Она должна быть одновременно и функциональной, и максимально уютной.

Идеи для оформления кухни можно почерпнуть у звезд. Фотоподборку, которая в этом поможет, презентовало известное британское издание Hello.

Представленные фотографии могут послужить источником для вдохновения желающим обновить интерьер своей кухни. Также удовлетворят интерес тех, кто хотел бы заглянуть в дом знаменитости. В частности поклонников Дженнифер Лопес, известного семейства Дженнер-Кардашиан, Селены Гомес и других.

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Ранее представили самые роскошные ванные комнаты знаменитостей. Представленная подборка включает в себя апартаменты Дженнифер Лопес, Серены Уильямс, Джон Бон Джови, Евы Лонгории, Синди Кроуфорд, Леди Гаги, Анджелины Джоли, Мела Гибсона и других звезд. Из нее можно почерпнуть вдохновение для создания собственной ванной, в которой будет возможность не просто принимать водные процедуры, но и полностью отгородиться от будничных проблем.

hellomagazine.com
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