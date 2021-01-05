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среда, 06 января 2021 09:40

Показали модные цвета в дизайне спальни в 2021 году
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Интерьер спальни в 2021 году поражает сочетанием цветов
Фото: archidea.com.ua
Интерьер спальни в 2021 году поражает сочетанием цветов
Интерьер спальни в 2021 году поражает сочетанием цветов
Интерьер спальни в 2021 году поражает сочетанием цветов
Интерьер спальни в 2021 году поражает сочетанием цветов

Прошлый год заставил людей больше проводить времени дома. Поэтому так захотелось больше уюта и удобства. Из-за этого изменились тенденции к обустройству жилья.

Особенно это касается спальни. Теперь здесь лучше не экспериментировать с принтами. Правильные цвета влияют на самочувствие и восприятие интерьера. Если выбрать слишком темные или слишком кричащие цвета, это может негативно сказаться на сон и отдых. Стоит выбирать теплые и спокойные цвета, чтобы легче было найти желаемую гармонию после насыщенного дня.

Приглушенные цвета способствуют расслаблению, поэтому в спальне стоит выбирать спокойный бежевый или мятный, а не Фукса. И может отвлекать во время отдыха, даже если она радует глаз.

Яркие цвета на стене подойдут как для маленьких, так и для больших комнат; в свою очередь, темные цвета - скорее решение для большой спальни, ведь маленькую такие цвета могут затмить.

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В спальне будут преобладать природные цвета: бежевый, коричневый, сливовый, темно-синий и мятный. Они идеально подойдут для многих аранжировок, но больше всего принесут в спальню тепло и дыхание естественности, баланса и расслабления.

Цвета земли подходят к любому стилю и размеру комнаты, так как имеют яркие и приглушенные цвета, поэтому не будут подавлять даже эти маленькие спальни. Они хорошо сочетаются с деревом, поэтому стоит выбрать именно такую ​​мебель.

Не обязательно потолок должен быть белым. Современные дизайнеры легко выбирают смелые цвета. Так можно скорректировать пространство и сделать интерьер комнаты интересным и оригинальным.

1. Если вы еще не готовы к смелым экспериментам, то разумной альтернативой белому цвету на потолке могут стать свете и пастельные оттенки.

archidea.com.ua
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