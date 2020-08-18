Показали модные цвета интерьера ванной комнаты

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Узкую ванную комнату расширяют темными тонами на основные стене. Мягкий цвет - на меньшей стене.

Колористы показали работают над все более техническими красками для обеспечения устойчивости в целом и к влажности частности. Откройте для себя модные цвета в ванной комнату, полные идей и вдохновения.

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Зеленый цвет раскрывается с хорошей дозой вдохновения для комнаты с характером. Как напоминание о природе, зеленый также является синонимом благополучия и спокойствия. Он сочетается с плиткой тех же цветов для создания модного декоративного ансамбля.

Желтая краска на стене будит ванную комнату. В сочетании с насыщенным синим оттенком солнечный цвет освещает всю комнату. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный оттенок, делайте акцент на сильном желтом, забывая о более светлых, почти безвкусных вариациях. В ванной комнате аксессуары, например, полотенца, дают возможность повторить этот ослепительный тонн.

Вневременная мода относится к синей расцветке в ванной комнате. Когда комната имеет хорошую высоту, рекомендуется покрасить потолок и верхнюю часть стены, чтобы придать ощущение тепла. Тогда пространство становится уютным, а сама ванная комната приобретает волшебную привлекательность.

Связан с детством, небесно-голубой имеет легкий и мягкий оттенок. Как и другие синие цвета, его легко применять в ванной комнате, так как он подстраивается под разные стили. Деревянные и белые тона подчеркивают свою простоту. Небесно-голубая краска также станет хорошим декором для детской ванной.

Дизайнерам нравится изысканный дух розового цвета. Он хорошо сочетается с необработанным деревом и современным стилем: ванна и раковина с минималистскими линиями, дизайнерскими смесителями и изысканным декором.

Серый цвет легко сочетается с другими оттенками и многими стилями.

При оформлении туалета важен не только подбор хорошего унитаза. Хотя и он имеет определенные тенденции в моде. Подвесной модель выигрывает все рейтинги популярности. Модель имеет легкую форму и с ним проще поддерживать чистоту. Подвесные унитазы крепятся к стойке, скрытой в стене. Стенку, скрывает каркас, можно спроектировать несколькими различными способами: В дополнение к унитазу основным элементом туалетной оборудования является раковина. К ней стоит подобрать декоративный кран и сифон.