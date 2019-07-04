Показали миниатюрный дом на колесах, в котором минимум места и максимум комфорта

Фото: inhabitat.com

Канадская компания Backcountry Tiny Homes представила свой новый проект — дом на колесах Acorn. Представляет собой он деревянную кабину площадью 27 квадратных метров. Имеет добротную изоляцию, что делает его подходящим для любого климата.

Построена кабина из кедра. Отдельные элементы сделаны из нержавеющей черной стали. К одной из внешних стен пристроено крыльцо. Пишет inhabitat.

Внутреннее пространство кабины разделено на 4 зоны: гостиную/спальню, столовую, кухню и ванную комнату. Стены каждой из них облицованы панелями из натуральной ели.

Интерьер оформлен в рустикальном стиле. Большие окна пропускают достаточно естественного света и создают ощущение отсутствия препятствий между жилым пространством и окружающей средой.

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Кухня оснащена всем необходимым. Есть там электрическая плита, холодильник с морозилкой, раковина, встроенная система вакуумной очистки, несколько шкафчиков. Ванная комната вмещает в себя полноразмерную душевую кабину и туалет.

В гостиной есть раскладной диван, который легко превращается в королевских размеров кровать. Напротив него расположен стол: его можно использовать как обеденную и рабочую зону.

Школьный автобус превратили в уютное жилье со всеми удобствами. Внутри обустроили кухню, зону для отдыха, ванную и спальню. Интерьер сделали современным. Добавили в него рустикальные мотивы. В частности, ввели множество элементов из натуральной древесины.