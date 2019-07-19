Показали, какой интерьер повышает вес человека

Интерьер жилья может влиять на вес хозяина. Об этом рассказали американские ученые из Калифорнийского университета после проведения исследования окружающего интерьера.
Об этом пишет rivne1.
Открыть занавески
Специалисты утверждают, что темные помещения способствуют перееданию. Именно в темноте человек расслабляется и не стесняется угостить себя лишним кусочком вкусной пищи. Из-за нехватки света снижается выработка организмом витамина D и повышается уровень грелина - гормона голода
Поэтому желательно хорошо освещать помещение, выбирать жилье с большими окнами, открывать занавески.
Осветлить стены
Не случайно стены в фаст-фудах красят в яркие цвета: оранжевые, ярко-желтые и даже красные. Эти цвета возбуждают аппетит.
Оказывается, теплые оттенки делают пищу более аппетитной, в то время как света, пастельная палитра - голубой, сиреневый, бежевый, розовый цвета - утоляют голод. Поэтому для кухни лучше выбирать холодные тона.
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Повесить часы
Диетологи рекомендуют есть спокойно и размеренно, а не на бегу. Те, кто ест пищу быстро, набирают на 70 ккал больше. Чтобы контролировать процесс - желательно всегда иметь перед глазами время. Помни, что обед должен длиться минимум 20-30 минут.
Выбрать правильные тарелки
Цвет, форма и размер посуды также могут влиять на процесс похудения. В ярких тарелках еда выглядит более аппетитной. На блюда большого размера хочется положить пищи больше, поэтому лучше выбирать посуду небольших размеров.
Стиль лофт в этом году востребован как никогда. Основной его изюминкой является сочетание новых вещей со старыми, которые вышли из употребления.
Чтобы не тратиться на освещение комнаты, можно использовать старые Плишки и банки. Как это сделать, дальше в галерее.
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