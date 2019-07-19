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пятница, 19 июля 2019 11:02

Показали, какой интерьер повышает вес человека

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Интерьер жилья может влиять на вес хозяина. Об этом рассказали американские ученые из Калифорнийского университета после проведения исследования окружающего интерьера.

Автор: buro.moscow
  Стены в фаст-фудах красят в яркие оттенки для возбуждения аппетита
Стены в фаст-фудах красят в яркие оттенки для возбуждения аппетита

Об этом пишет rivne1.

Открыть занавески

Специалисты утверждают, что темные помещения способствуют перееданию. Именно в темноте человек расслабляется и не стесняется угостить себя лишним кусочком вкусной пищи. Из-за нехватки света снижается выработка организмом витамина D и повышается уровень грелина - гормона голода

Поэтому желательно хорошо освещать помещение, выбирать жилье с большими окнами, открывать занавески.

Осветлить стены

Не случайно стены в фаст-фудах красят в яркие цвета: оранжевые, ярко-желтые и даже красные. Эти цвета возбуждают аппетит.

Оказывается, теплые оттенки делают пищу более аппетитной, в то время как света, пастельная палитра - голубой, сиреневый, бежевый, розовый цвета - утоляют голод. Поэтому для кухни лучше выбирать холодные тона.

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Повесить часы

Диетологи рекомендуют есть спокойно и размеренно, а не на бегу. Те, кто ест пищу быстро, набирают на 70 ккал больше. Чтобы контролировать процесс - желательно всегда иметь перед глазами время. Помни, что обед должен длиться минимум 20-30 минут.

Выбрать правильные тарелки

Цвет, форма и размер посуды также могут влиять на процесс похудения. В ярких тарелках еда выглядит более аппетитной. На блюда большого размера хочется положить пищи больше, поэтому лучше выбирать посуду небольших размеров.

Стиль лофт в этом году востребован как никогда. Основной его изюминкой является сочетание новых вещей со старыми, которые вышли из употребления.

Чтобы не тратиться на освещение комнаты, можно использовать старые Плишки и банки. Как это сделать, дальше в галерее.

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