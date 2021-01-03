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среда, 20 января 2021 15:32

Показали идеи оформления ванной в загородном доме
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Фото: zelenasadyba.com.ua

Частный дом дает возможность создать комфортные условия не только в гостиной и спальнях, но и в ванной. Там легко реализовать самые смелые дизайнерские решения еще на этапе проектирования дома.

Очень удобно иметь помимо основной еще и гостевую ванную. Она может быть меньше по размеру, но со всем необходимым минимумом. Обычно гостевую комнату делают на первом этаже, а для хозяев - на верхнем.

Очень интересно выглядит комната, где ванная расположена не рядом со стеной, а в самом центре помещения.

В просторной ванной комнате можно вместить все, что необходимо. Помимо стандартных предметов сантехники можно добавить писсуар, биде, конструкции для хранения, дополнительные зеркала, а еще столик, кресло, отдельное место для мейк-апа и прочее.

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В маленькой комнате обычно придерживаются минимализма, чтобы не перегружать пространство. А вот в просторной ванной комнате можно "разгуляться". Картины, эффектные люстры, вазы с цветами, комнатные растения, корзины.

Даже квартира-хрущевка может выглядеть стильно и уютно. Для этого владельцам таких малых площадей стоит подумать, как организовать пространство функционально. Используйте современные решения, откажитесь от слишком ярких оттенков.

Пастельная цветовая гамма поможет визуально сделать кухню более просторной. Но от белого цвета лучше отказаться. Несмотря на то, что он светлый и выглядит элегантно, в процессе эксплуатации он непрактичен.

zelenasadyba.com.ua
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