Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома

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При создании интерьера гостиной нужно обязательно учитывать многофункциональность комнаты и постараться создать универсальный дизайн. Тогда в нем будет не только приятно пообщаться с гостями, но и вместе семьей смотреть телевизор или просто читать книгу.

С точки зрения психологии идеальным решением в этом случае станет зеленый цвет, который успокаивает, снимает усталость, не угнетает и полезный для глаз. Как и любой другой оттенок, зеленый имеет свои преимущества и недостатки.

К положительным чертам зеленой цветовой палитры можно отнести ее благотворное влияние на нервную систему человека и способность нивелировать тревожность и напряжение. Вы забудете о перепадах настроения и желание вступить в конфликт. А самое главное - зеленый прекрасно выглядит в оформлении гостиной любого размера.

Что касается недостатков палитры, то следует отметить несколько чрезмерное расслабление, которое в некоторых случаях может даже привести к апатии, поэтому во избежание подобных нюансов следует использовать в интерьере более яркие или контрастные акценты.

Еще одним не очень приятным фактом является избыток зеленого может привести к потере энергии.

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Для создания успокаивающим атмосферы психологи рекомендуют использовать в дизайне травяные оттенки. Изумруд и мята станут идеальным решением в качестве стимулирующего фактора.

От гостиной с оливковыми или шалфейного нотками будет выходить тепло. Темная зелень считается признаком респектабельности. Яблочный и фисташковый оттенок одновременно сочетают в себе нотки релакса и свежесть.

Для небольших по площади помещений идеальным решением станут визуально расширяют пространство светлые оттенки зеленого. А такие одновременно строгие и насыщенные тона, как хвоя, темная бирюза или изумруд, станут идеальным решением для создания интерьера в гостиных большого размера.

Для создания полной гармонии, основной зеленый цвет в дизайне гостиной следует непременно дополнять другими оттенками. Тандем зеленого и белого идеально впишется в современные примеры интерьера с наличием металлических или блестящих поверхностей или станет прекрасной идеей для оформления комнаты в ретро-винтажном стиле. Основное правило - играем на полутонах, и тогда гостиная наполнится воздухом и будет "дышать".

Не менее привлекательным и осторожным вариантом сочетания можно назвать синий и зеленый.

Греческий стиль - гармоничный, простой, эстетический и рациональный. Его характерной чертой является величественная простота без помпезности и роскоши, как в римском стиле. Но при этом все элементы выглядят дорого и элегантно.