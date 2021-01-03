 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
4 Просмотров: 1872
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 486
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4329
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 882
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1548
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
1 Просмотров: 1800
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 855
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
12
12
16
7
14
Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты
Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты
Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома
Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома
Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер
Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер
Идеальная пол: показали покрытие для удержания влаги и шума
Идеальная пол: показали покрытие для удержания влаги и шума
Греческий стиль удивит роскошью и одновременно простотой
Греческий стиль удивит роскошью и одновременно простотой
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 3897
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 486
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
1 Просмотров: 1386
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1548
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1152
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
вторник, 05 января 2021 15:42

Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома
12

  Комментировать

Фото: remontbp.com

При создании интерьера гостиной нужно обязательно учитывать многофункциональность комнаты и постараться создать универсальный дизайн. Тогда в нем будет не только приятно пообщаться с гостями, но и вместе семьей смотреть телевизор или просто читать книгу.

С точки зрения психологии идеальным решением в этом случае станет зеленый цвет, который успокаивает, снимает усталость, не угнетает и полезный для глаз. Как и любой другой оттенок, зеленый имеет свои преимущества и недостатки.

К положительным чертам зеленой цветовой палитры можно отнести ее благотворное влияние на нервную систему человека и способность нивелировать тревожность и напряжение. Вы забудете о перепадах настроения и желание вступить в конфликт. А самое главное - зеленый прекрасно выглядит в оформлении гостиной любого размера.

Что касается недостатков палитры, то следует отметить несколько чрезмерное расслабление, которое в некоторых случаях может даже привести к апатии, поэтому во избежание подобных нюансов следует использовать в интерьере более яркие или контрастные акценты.

Еще одним не очень приятным фактом является избыток зеленого может привести к потере энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер

Для создания успокаивающим атмосферы психологи рекомендуют использовать в дизайне травяные оттенки. Изумруд и мята станут идеальным решением в качестве стимулирующего фактора.

От гостиной с оливковыми или шалфейного нотками будет выходить тепло. Темная зелень считается признаком респектабельности. Яблочный и фисташковый оттенок одновременно сочетают в себе нотки релакса и свежесть.

Для небольших по площади помещений идеальным решением станут визуально расширяют пространство светлые оттенки зеленого. А такие одновременно строгие и насыщенные тона, как хвоя, темная бирюза или изумруд, станут идеальным решением для создания интерьера в гостиных большого размера.

Для создания полной гармонии, основной зеленый цвет в дизайне гостиной следует непременно дополнять другими оттенками. Тандем зеленого и белого идеально впишется в современные примеры интерьера с наличием металлических или блестящих поверхностей или станет прекрасной идеей для оформления комнаты в ретро-винтажном стиле. Основное правило - играем на полутонах, и тогда гостиная наполнится воздухом и будет "дышать".

Не менее привлекательным и осторожным вариантом сочетания можно назвать синий и зеленый.

Греческий стиль - гармоничный, простой, эстетический и рациональный. Его характерной чертой является величественная простота без помпезности и роскоши, как в римском стиле. Но при этом все элементы выглядят дорого и элегантно.

remontbp.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Поп-дива сменила имидж

Православную церковь Украины признали единственной правопреемницей Киевской митрополии 988 года

Вакцинацию от Covid-19 проводят в 33 странах мира

Арестовали 2 украинских правозащитников

Издали постановление, которое изменило жизнь селян

Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари

Создали новую церковь

Священную корону перехватили американские солдаты

Последний российский солдат покинул Чечню

Название партии Национал-социалистов придумали австрийцы

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 19189
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 19090
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 13500
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 12601
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 11304
Дом
Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты
Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты
12
 Просмотров: 18
Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер
Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер
16
 Просмотров: 585
Идеальная пол: показали покрытие для удержания влаги и шума
Идеальная пол: показали покрытие для удержания влаги и шума
7
 Просмотров: 477
Греческий стиль удивит роскошью и одновременно простотой
Греческий стиль удивит роскошью и одновременно простотой
14
 Просмотров: 603
Дизайн квартиры-студии: подобрали удобные идеи обустройства
Дизайн квартиры-студии: подобрали удобные идеи обустройства
15
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
9
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
6
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
6
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
Голосов: 537
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть