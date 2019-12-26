Показали актуальные мебельные тренды на 2020 год

Мебель - это уникальная часть любого интерьера, которая придает ему яркости, оригинальности, обаяния и характера. Поэтому, наполняя новое жилье или изменяя стиль старого, не стоит обходить все салоны города в поисках нужного. Для того, чтобы купить мебель в г.Львов, достаточно посетить торговый центр "Три слона". С подробностями размещения и ассортимента можно ознакомиться по адресу Пустомытовский р-н с. Зимная вода, ул. Яворовский 22.
Почему мебель во Львове стоит приобрести в "Трех слонах"?
Преимущества торгового центра бесспорные:
• возможность купить мебель в любую комнату дома, дачи или офиса не оставляя помещение торгового центра;
• чрезвычайно большой ассортимент по каждой категории;
• цены на мебель доступны для всех слоев населения (в наличии бюджетные распространенные модели и эксклюзивные изделия от всемирно известных брендов)
• гарантированное качество от лучших отечественных и зарубежных производителей;
• возможность не только мебель купить, но организовать ее доставку и сборку;
• расчет происходит любым удобным для посетителя способом;
• широкий выбор кредитов и рассрочек на покупку мебели во Львове;
• постоянные акции и скидки в салонах торгового центра, которые позволяют существенно сэкономить семейный бюджет.
Какую мебель можно приобрести в "Трех слонах"?
Как только у вас возникают вопросы "А где же и как я куплю мебель?", Советуем сразу посетить салоны нашего торгового центра, в ассортименте которого вы найдете следующие разновидности мебели:
• мягкие (диваны, углы, кресла, пуфы)
• для гостиной (шкафы, стенки, столы, тумбы, стеллажи, полки)
• в спальню или детскую (кровати, матрасы, шкафы, комоды, тумбы, трюмо)
• на кухню (столы, стулья или табуреты, мягкие углы, гарнитуры)
• в прихожую (вешалки, стеллажи, полки, консоли, пуфы, подставки)
• для кабинета или офиса (столы, стулья, диваны, кресла, шкафы, полки).
Также здесь вы сможете найти огромный выбор мебели и аксессуаров для дачи или загородного дома. В случае отсутствия нужного вида мебели в наличии, можно заказать подходящую модель по каталогу или даже договориться о ее изготовление по индивидуальному дизайну.
Приглашаем в ТЦ "Три слона"
Именно здесь есть возможность с комфортом приобрести гарантированно качественную мебель в г.Львов недорого или эксклюзивные изящные шедевры мебельной индустрии по нескромным цене. Процесс выбора необходимого предмета интерьера станет приятным с размещенными на территории ТЦ площадками для игры и отдыха и с уютной кофейней. А удобная парковка и место для велосипедов и колясок только добавит комфорта.
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