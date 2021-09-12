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четверг, 16 сентября 2021 02:28

Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
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Интерьер квартиры 2021: как подобрать стильную мебель без дизайнера
Фото: facebook.com/OV2.design
Интерьер квартиры 2021: как подобрать стильную мебель без дизайнера
Интерьер квартиры 2021: как подобрать стильную мебель без дизайнера
Интерьер квартиры 2021: как подобрать стильную мебель без дизайнера
Интерьер квартиры 2021: как подобрать стильную мебель без дизайнера

Интерьер в светлых приятных тонах выглядит стильно и изысканно. Для полной картины пространства, в этих цветах должно быть все жилье.

Как это сделать пишут дизайнеры OV2 в Фейсбук.

Они на площади 67 м2 в роли цветового акцента сделали пол, оранжевые обеденные стулья, деревянные элементы и жалюзи. Большинство стен в квартире выполнены в декоративной штукатурке. Гостиная подсвечена LED-освещением, которое создает эффект невесомости.

На кухне получилось достаточно интересное и удачное сочетание МДФ и ДСП фасадов, антресоли с рефленая стеклом и фартуке с декоративной штукатурки.

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В прихожей разместили зеркало, шкаф для хранения вещей, шведскую стенку для занятий спортом и два велосипеда.

Центральное место в спальне занимает кровать, есть вместительный шкаф с деревянными текстурой и особое внимание уделили зоне подоконника. Для максимальной функциональности скомбинировали два рабочих места и будуарный зону у окна.

Санузел сдержанный и одновременно "с характером" - такая тонкая грань, которая завораживает. Соединили два вида плитки - мозаикой выделили зону душевой для акцента, а плитку с имитацией дерева использовали как основу, на фоне которой прекрасно смотрятся графитовые смесители, аксессуары и полотенцесушитель.

Также спроектировали пеналы для хранения и для размещения стиральной и сушильной машин.

Кофейный столик помогает дополнить интерьер. Он пригодится во время чаепитий и отдыха после активного дня. Декор столика создаст необходимое настроение, придаст интересный акцент и может стать темой для разговоров с гостями.

Идеальный декор столика - ваза с живыми цветами. Существует правило "живого объекта", согласно которому на кофейном столике должна стоять что-то "живое", естественное: букет цветов, растения в горшке.

Автор: Екатерина Романчук
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