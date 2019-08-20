Подборка спален в стиле прованс, которые очаровывают атмосферой романтики и спокойствия

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Стиль прованс вобрал в себя многовековые традиции французских загородных домов и нетленную красоту Лазурного берега. Он популярен среди людей, которые стремятся привнести в свой дом нотку сельской очаровательности в сочетании с французской элегантностью.

Цветовая палитра стиля прованс представлена светлыми, теплыми оттенками. Самые популярные — белый, песочный, кремовый, приглушенный желтый, светло-голубой, бледно-зеленый, лавандовый, цвет высушенного кирпича. Используется такая палитра как в отделке стен, так и в декоре. Мебель же может быть чуть более ярких оттенков — за счет этого она будет гармонично выделяться на фоне пастельных стен. Пишет Pufikhomes.

Стены в стиле прованс зачастую просто штукатурят и покрывают краской. Поверхность при этом умышленно не делают идеально ровной. Могут оставить шероховатые участки, сделать "выгоревшие" пятна и декоративные трещины. Все это для того, чтобы создать иллюзию состаренности и эффект выжженных солнцем поверхностей. Использование обоев тоже допустимо. Предпочтение отдается изделиям с цветочным принтом либо с тиснением, имитирующим поверхность штукатурки.

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Стиль прованс требует использования натуральных материалов с природными текстурами. Мебель желательно выбирать винтажную. Можно деревянную с резьбой или плетеную. Наличие на ней потертостей и царапин будет преимуществом. Ткани подойдут однотонные или с флористическим узором. Рюши, вышивка, бисерная отделка — наличие всего этого приветствуется.

В качестве декора для спальни в стиле прованс идеально подходят живые цветы и травы, фарфоровые или керамические изделия, кованые декоративные элементы.

Превратить спальню в уютный оазис поможет правильное постельное белье. Предпочтение рекомендуется отдать натуральным тканям: они приятны к телу и не провоцируют аллергических реакций. Отличным вариантом для теплого времени года является лен и хлопок. Фланель — то, что надо для зимы. Хорошо согревать способен также трикотаж.