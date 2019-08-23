Подали удачные идеи для маленького балкона

Фото: digsdigs.com

Нехватка пространства на балконе — не проблема. Даже на нескольких квадратных метрах можно обустроить комфортное место для отдыха, где будет приятно проводить время. Главное — убрать все лишнее и оставить только самое важное.

Прежде всего, на балконе необходимо удобное сиденье. Если проход узкий, то достаточно бросить на пол подушки. Если ширина позволяет, можно поместить кресло или небольшой диван с одеялом, чтобы было где комфортно устроиться под одеялом и читать книги либо дремать на свежем воздухе. Пишет издание DigsDigs.

Вместо дивана и кресла, можно поставить стулья и небольшой столик. В таком случае балкон превратиться в идеальное место для романтических ужинов.

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Обеспечить освещение на балконе помогут подвесные светильники или фонари-подсвечники. Каким именно отдать предпочтение, зависит от выбранного стиля и атмосферы, которую хочется создать.

На роль декора идеально подойдут живые растения. Чем больше их будет, тем лучше — создастся впечатление будто это не балкон, а настоящий сад. Если места на полу нет, горшки можно подвесить под потолок или на стену.

Дефицит места в комнате побуждает к изобретению лайфхаков по организации пространства. Особенно, если это касается кухни. Лайфхаки для кухонной утвари помогают поместить множество вещей так, чтобы все они были под рукой.