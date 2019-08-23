 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1791
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
4 Просмотров: 3321
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1494
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2178
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1854
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2169
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2187
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2430
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2088
Фото
Все фото
25
9
27
14
10
Подали удачные идеи для маленького балкона
Подали удачные идеи для маленького балкона
Сказочный забор: показали оригинальные способы разрисовать ворота
Сказочный забор: показали оригинальные способы разрисовать ворота
Вокруг только джунгли и океан: на холме обустроили райский уголок
Вокруг только джунгли и океан: на холме обустроили райский уголок
В окружении природы: из сплошного бамбука соорудили роскошный трехэтажный дом
В окружении природы: из сплошного бамбука соорудили роскошный трехэтажный дом
Как из будущего: новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером
Как из будущего: новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5697
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2187
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2430
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6885
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 270
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 14:06

Подали удачные идеи для маленького балкона
25

  Комментировать

Даже если места на балконе мало, обустроить на нем уютный уголок вполне возможно.
Фото: digsdigs.com
Даже если места на балконе мало, обустроить на нем уютный уголок вполне возможно.
Даже если места на балконе мало, обустроить на нем уютный уголок вполне возможно.
Даже если места на балконе мало, обустроить на нем уютный уголок вполне возможно.
Даже если места на балконе мало, обустроить на нем уютный уголок вполне возможно.

Нехватка пространства на балконе — не проблема. Даже на нескольких квадратных метрах можно обустроить комфортное место для отдыха, где будет приятно проводить время. Главное — убрать все лишнее и оставить только самое важное.

Прежде всего, на балконе необходимо удобное сиденье. Если проход узкий, то достаточно бросить на пол подушки. Если ширина позволяет, можно поместить кресло или небольшой диван с одеялом, чтобы было где комфортно устроиться под одеялом и читать книги либо дремать на свежем воздухе. Пишет издание DigsDigs.

Вместо дивана и кресла, можно поставить стулья и небольшой столик. В таком случае балкон превратиться в идеальное место для романтических ужинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цветы на террасе: как красиво оформить дом

Обеспечить освещение на балконе помогут подвесные светильники или фонари-подсвечники. Каким именно отдать предпочтение, зависит от выбранного стиля и атмосферы, которую хочется создать.

На роль декора идеально подойдут живые растения. Чем больше их будет, тем лучше — создастся впечатление будто это не балкон, а настоящий сад. Если места на полу нет, горшки можно подвесить под потолок или на стену.

Дефицит места в комнате побуждает к изобретению лайфхаков по организации пространства. Особенно, если это касается кухни. Лайфхаки для кухонной утвари помогают поместить множество вещей так, чтобы все они были под рукой.

digsdigs.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подали удачные идеи для маленького балкона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Памятнику сказочного персонажа отрезали голову

Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы - сегодня годовщина подписания судьбоносного соглашения

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 36337
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 28522
&quot;Копия мама&quot;: дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
4
 Просмотров: 16560
Первый &quot;слуга народа&quot; отказался от мандата
Первый "слуга народа" отказался от мандата 1 Просмотров: 13848
Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки
Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки Просмотров: 13095
Дом
Сказочный забор: показали оригинальные способы разрисовать ворота
Сказочный забор: показали оригинальные способы разрисовать ворота
9
 Просмотров: 1611
7 простых правил ухода за диваном, которые продлят ему жизнь
7 простых правил ухода за диваном, которые продлят ему жизнь Просмотров: 27
Вокруг только джунгли и океан: на холме обустроили райский уголок
Вокруг только джунгли и океан: на холме обустроили райский уголок
27
 Просмотров: 342
Параметры выбора офисного кресла
Параметры выбора офисного кресла Просмотров: 9
В окружении природы: из сплошного бамбука соорудили роскошный трехэтажный дом
В окружении природы: из сплошного бамбука соорудили роскошный трехэтажный дом
14
 Просмотров: 1800
Больше всего комментируют
13
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
6
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
4
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 1624
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua