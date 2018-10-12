Почувствовать себя фараоном: создали роскошный дом в форме пирамиды

Фото: jebiga.com

Мексиканский архитектор Хуан Карлос Рамос воплотил в жизнь проект жилого дома-пирамиды. Находится строение на территории удаленного лесного массива в штате Мичоакан, Мексика. Представляет собой просторное четырехуровневой жилище, все стены которого имеют форму треугольника. Одна из них сделана полностью стеклянной.

Дом-пирамида включает в себя 2 спальни, смежную со столовой гостиную, ванную комнату, библиотеку и звукозаписывающую студию. Есть также внутренний бассейн и одноместный гараж. Наличие множества окон в дополнение к стеклянной стене обеспечивает доступ внутрь здания большого количества естественного света. Оно попадает почти в каждый уголок дома, пишет дизайнерский ресурс jebiga.com.

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Ранее показали невероятные дома-пузырьки с прозрачными стенами. Находятся они в лесистой местности под открытым небом. Принадлежат местному курорту.