Плавают в воздухе: показали необычные модели кроватей

Фото: stylemotivation.com

Подвесная кровать — это идеальный выбор для любителей креатива и противников всего стандартного. Такой предмет мебели добавляет в интерьер особый уют, создает расслабленную и приветливую атмосферу. Удобством подвесные кровати не уступают обычным. Наоборот, многим кажутся более комфортными, ведь имеют способность "убаюкивать".

Установить подвесную кровать можно не только в спальне. Подойдет для этого также веранда или крытая терраса. Разместить ее можно и на заднем дворе или патио, пишет stylemotivation.

Единственным требованием для установки подвесной кровати является надежность потолка. Потолочное перекрытие должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать дополнительный вес. При этом важно учитывать, что выдержать оно должно не только саму кровать, но и людей, которые на ней расположатся.

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Подвесная кровать отлично впишется в обстановку, выдержанную в духе бохо. Этот стиль свободен от условностей, несет в себе атмосферу творчества и раскованности, комфорта и расслабленности. Он не требует соблюдать конкретных правил и канонов.