Пасхальный декор дома: яркие идеи для праздничного настроения

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Пасхальные украшения наполненные цветами, ветками деревьев и игрушечными кроликами. Современный арсенал средств для декорирования позволяет реализовать любые идеи декора своими руками.

Возможно, вы не найдете времени, чтобы создать своими руками что-то подобное. Однако купить такой декор можно в магазинах или Интернет.

На пике популярности сегодня природные материалы. Очень модными считаются украшения из мешковины и сухих веток.

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Куски мешковины идеально подходят для декорирования различных банок, подсвечников, другой посуды для кухни. А еще из мешковины можно сделать очень оригинальные декоративные яйца.

Лучшие помощники в уборке. Меламиновая губка, которая способна быстро убрать следы чернил, пятен, желтые разводы на стенах, очистить грязную поверхность спортивной обуви. Пуля с сенсорным управлением можно запустить под диван, мебель в ванной, кухне - и он уберет труднодоступную грязь. Противный на ощупь лизун, быстро соберет крошки, мелкую пыль с мебели, оконных частей рам, пультов дистанционного управления.