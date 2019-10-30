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четверг, 31 октября 2019 11:51

Пара превратила свой двор в идеальное место для празднования Хэллоуина
23

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Двор пары выглядит как настоящая площадка для съемок фильма ужасов.
Фото: dailymail.co.uk
Двор пары выглядит как настоящая площадка для съемок фильма ужасов.
Двор пары выглядит как настоящая площадка для съемок фильма ужасов.
Двор пары выглядит как настоящая площадка для съемок фильма ужасов.
Двор пары выглядит как настоящая площадка для съемок фильма ужасов.

К празднованию Хэллоуина 51-летний Фрэнсис МакИсаак и его девушка Джули Смит из Ливерпуля создали у себя во дворе по-настоящему жуткую атмосферу. Для этого использовали более 100 различных предметов декора. Среди них — скелеты, бутафорский электрический стул, гильотина, виселица, гробы, могильные плиты, декоративные летучие мыши, гигантские тарантулы, монахиня-зомби, Фредди Крюгер, трио ведьм. Часть декора мужчина сделал собственноручно.

На украшение двора пара потратила 9 дней. Экскурсию по нему устраивают для всех желающих. Делают это платно: на входе нужно внести денежное пожертвование. Пишет известное британское издание Dailymail.

Собранные деньги пара отдает местной школе на нужды детей с различными патологиями. Занимаются этим уже в течение 6 лет. В прошлом удалось собрать почти тысячу долларов.

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Традиционным декором к Хэллоуину является фонарь Джека из тыквы. В классическом варианте он должен быть округлой формы и иметь ярко-оранжевую кожуру.

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Дата
31
октября

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