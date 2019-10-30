Пара превратила свой двор в идеальное место для празднования Хэллоуина

Фото: dailymail.co.uk

К празднованию Хэллоуина 51-летний Фрэнсис МакИсаак и его девушка Джули Смит из Ливерпуля создали у себя во дворе по-настоящему жуткую атмосферу. Для этого использовали более 100 различных предметов декора. Среди них — скелеты, бутафорский электрический стул, гильотина, виселица, гробы, могильные плиты, декоративные летучие мыши, гигантские тарантулы, монахиня-зомби, Фредди Крюгер, трио ведьм. Часть декора мужчина сделал собственноручно.

На украшение двора пара потратила 9 дней. Экскурсию по нему устраивают для всех желающих. Делают это платно: на входе нужно внести денежное пожертвование. Пишет известное британское издание Dailymail.

Собранные деньги пара отдает местной школе на нужды детей с различными патологиями. Занимаются этим уже в течение 6 лет. В прошлом удалось собрать почти тысячу долларов.

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Традиционным декором к Хэллоуину является фонарь Джека из тыквы. В классическом варианте он должен быть округлой формы и иметь ярко-оранжевую кожуру.