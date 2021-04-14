 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 378
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 531
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
2 Просмотров: 513
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1719
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 405
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2043
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 900
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1287
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2898
Фото
Все фото
10
9
11
10
11
Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь
Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь
Как превратить минусы тесной квартиры в плюсы
Как превратить минусы тесной квартиры в плюсы
Интерьер современной квартиры, в который трудно не влюбиться
Интерьер современной квартиры, в который трудно не влюбиться
Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета
Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета
Секреты дизайна двухэтажного дом в одном стиле
Секреты дизайна двухэтажного дом в одном стиле
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
2 Просмотров: 513
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1719
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1098
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 02:28

Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь
10

  Комментировать

Интерьер кухни 2021: яркие нестандартные идеи
Фото: designchat.com
Интерьер кухни 2021: яркие нестандартные идеи
Интерьер кухни 2021: яркие нестандартные идеи
Интерьер кухни 2021: яркие нестандартные идеи
Интерьер кухни 2021: яркие нестандартные идеи

Кухню можно оформлять как душа пожелает, а не по шаблонам. Примеры собраны в галерее. Кухонные стены покрасили в пастельный желтый цвет, как самый уютно-нейтральный. Это помогло избавиться от ощущения чрезмерной новизны и получить уютный "обжитой" вид.

Или в голубой комнате разделили пространство раздвижной перегородкой, которая идет в нишу в стене. Характер современной "спокойной" кухне придает пестрый фартук и золотистый светильник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прохладный интерьер добавляет квартире роскошный вид

Кухня в загородной вилле под Киевом по проекту студии Bolshakova Interiors честно заслуживает звания самой нетривиальной комнаты в доме. Она объединена с гостиной и выполнена в красно-зеленых тонах. Редкой цветовую гамму дизайнеров вдохновили английский и французский стили, которые хорошо подходят для высоких потолков.

Для белой мраморной барной стойки дизайнеры выбрали стулья в обивке из красного бархата. Объединяет контрастные красный и зеленый цвета напольное покрытие из шахматным рисунком, образуя модную композицию.

Кухня - как авто, при одинаковом экстерьере начинка может быть разной. При заказе утверждается ее комплектация, непосредственно влияет на функциональные возможности, гарантийный срок и стоимость. По незнанию деталей, заказчик может быть обманутым. Чтобы этого не произошло, надо знать, что проверять на установке.

О 5 пунктов на проверку при заказе кухонной мебели, далее в статье.

designchat.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 6075
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 5976
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 1 Просмотров: 5697
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 5526
Земля или деньги: обнародовали решение о бесплатных 2 га для каждого украинца
Земля или деньги: обнародовали решение о бесплатных 2 га для каждого украинца Просмотров: 3942
Дом
Как превратить минусы тесной квартиры в плюсы
Как превратить минусы тесной квартиры в плюсы
9
 Просмотров: 414
Полезные приборы для уборки квартир
Полезные приборы для уборки квартир Просмотров: 27
Интерьер современной квартиры, в который трудно не влюбиться
Интерьер современной квартиры, в который трудно не влюбиться
11
 Просмотров: 2556
Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета
Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета
10
 Просмотров: 522
Секреты дизайна двухэтажного дом в одном стиле
Секреты дизайна двухэтажного дом в одном стиле
11
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
5
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
На Донбассе подорвался грузовик ВСУ. Есть потери
2
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Голосов: 505
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть