Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь

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Кухню можно оформлять как душа пожелает, а не по шаблонам. Примеры собраны в галерее. Кухонные стены покрасили в пастельный желтый цвет, как самый уютно-нейтральный. Это помогло избавиться от ощущения чрезмерной новизны и получить уютный "обжитой" вид.

Или в голубой комнате разделили пространство раздвижной перегородкой, которая идет в нишу в стене. Характер современной "спокойной" кухне придает пестрый фартук и золотистый светильник.

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Кухня в загородной вилле под Киевом по проекту студии Bolshakova Interiors честно заслуживает звания самой нетривиальной комнаты в доме. Она объединена с гостиной и выполнена в красно-зеленых тонах. Редкой цветовую гамму дизайнеров вдохновили английский и французский стили, которые хорошо подходят для высоких потолков.

Для белой мраморной барной стойки дизайнеры выбрали стулья в обивке из красного бархата. Объединяет контрастные красный и зеленый цвета напольное покрытие из шахматным рисунком, образуя модную композицию.

Кухня - как авто, при одинаковом экстерьере начинка может быть разной. При заказе утверждается ее комплектация, непосредственно влияет на функциональные возможности, гарантийный срок и стоимость. По незнанию деталей, заказчик может быть обманутым. Чтобы этого не произошло, надо знать, что проверять на установке. О 5 пунктов на проверку при заказе кухонной мебели, далее в статье.