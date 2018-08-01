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среда, 01 августа 2018 23:28

Открыли тюрьму будущего, похожую на шикарный офис
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В Австралии построили исправительный центр похож на удобный офис
Фото: fishki.net
В Австралии построили исправительный центр похож на удобный офис
В Австралии построили исправительный центр похож на удобный офис
В Австралии построили исправительный центр похож на удобный офис
В Австралии построили исправительный центр похож на удобный офис

Австралийский исправительный центр Hunter Correctional Centre сделали тюрьму будущего. Благодаря этому он должен реабилитировать убийц, насильников и рецидивистов. Там нет камер, заключенные могут звонить поздно вечером или смотреть собственные телевизоры, но за ними все время следят.

В случае возникновения проблем внутрь модуля может быть подан газ "Сирень" - одновременно с запиранием дверей и отключением системы вентиляции. Весь объект контролируется с центрального командного пункта, с которого можно управлять и контролировать все двери, сигналы тревоги и другие устройства.

Заведение находится к северу от Сиднея. Там все 400 заключенных имеют привилегии, недоступные в других местах строгого режима, все они работают и проходят образовательные программы, которые готовят их к жизни снаружи.

В течение первых 6 месяцев работы исправительного центра не было ни одного нападения на кого-либо из 220 сотрудников. Также среди заключенных не было зафиксировано ни одного смертельного случая или бегства, а количество нападений между заключенными значительно ниже по сравнению с другими тюрьмами особого режима.

Кроме 5 часов работы в день - с зарплатой 65 долларов в неделю, заключенные могут еще 3 часа заниматься, включая доступ к беговой дорожке, библиотеке и старинной часовни.

Дизайн исправительного центра включает в себя четыре крыла. Каждое состоит из четырех общежитий, вмещающих по 25 заключенных, разделенных перегородками, как в офисе открытого типа.

В каждой такой кабинке есть письменный стол, стул, кровать и 60-сантиметровый интерактивный телевизор. Заключенные обеспечены туалетной бумагой, пластиковыми столовыми приборами и безопасными бритвами, которые они могут хранить в личных кабинках.

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В телевизоре с сенсорным экраном является все свободные эфирные каналы, а также фильмы, радио и "киоск", с помощью которого заключенные могут следить за своими тюремными банковскими счетами и балансом телефона.

Есть два телефона, которые можно использовать для 10-минутных платных звонков с 6 утра до 9 вечера, а также кухня с привинченными двумя микроволновыми печами, двумя холодильниками, одним тостером. В каждом блоке есть восемь санузлов с унитазом, раковиной и душем.

pravda-tv.ru
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