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воскресенье, 13 декабря 2020 02:28

Отдых в гостиной: показали диваны для расслабления
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Как выбрать угловой диван в гостиную: дизайнерские советы
Фото: happymodern.ru
Как выбрать угловой диван в гостиную: дизайнерские советы
Как выбрать угловой диван в гостиную: дизайнерские советы
Как выбрать угловой диван в гостиную: дизайнерские советы
Как выбрать угловой диван в гостиную: дизайнерские советы

В гостиной по вечерам вся семья собирается для общения. Не исключением является и холостяки и холостячки. Здесь могут отдохнуть после работы за день. Стиль и общее настроение всей комнате задают угловые диваны. Это решение именно для тех хозяев домов, которые хотят получить необходимый комфорт, однако, не готовы жертвовать свободным пространством комнаты.

Ранее мягкая зона гостиной представляла собой громоздкий диван и комплект кресел к нему, которые занимали много места. Угловая модель создана для малогабаритных квартир. При этом она позволяет посадить намного больше людей, чем обычный вытянутый диван.

Кроме "Г" образной формы существует и "П" образная, которая позволяет максимально экономить место в квартире. С таким диваном легко можно обойтись без кресел и вместе зонировать комнату. Установив его спинкой к кухне или столовой, можно четко огородить зону отдыха. Дополнить ее можно с помощью мягкого уютного ковра в центре гостиной и журнального столика.

В классических интерьерах в пастельных светлых тонах следует выбирать диван в той же цветовой гамме для поддержания общего настроения. Распространенным решением является установка в светлом интерьере дивана контрастного темного цвета - коричневого или серого.

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Правильный выбор обивки для мягкой мебели поможет продлить ей срок службы. Если в семье есть дети, не стоит выбирать светлый диван с тканевой обивкой. В таком случае следует иметь запасной чехол, который всегда можно будет легко поменять и постирать.

Если дизайн гостиной выполнен в стиле кантри или прованс, отлично подойдет диван с искусственно состаренной обивкой, из некрашеного льна или с цветочным сельским рисунком. Когда же интерьер создан с использованием натуральных материалов в этностиле, отлично подойдет кожаный диван. Он сразу сделает интерьер богаче и солиднее. Кожаный диван не только придает комнате статус и стиль, он может стать ярким центром гостиной, приковывая взгляды.

Современные тенденции диктуют моду на все новые и невероятные дизайнерские решения. В английском стиле ценят роскошь, упрощенную до такой степени, чтобы ее могли позволить себе все. Это небанальный вариант оформления стен, хотя и довольно классический. При этом он дарит нам теплоту и уют, что во многих современных материалах просто не учитывается.

happymodern.ru
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