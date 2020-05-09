Отдых на природе: показали дом со сказочным видом

Фото: homedit.com

На островах Сан-Хуан, архипелага в Вашингтоне, построили необычное жилье.

Архитекторы компании Hoedemaker Pfeiffer создали каменный дом площадью 415 кв. м. с видовыми окнами. Поэтому там легко наслаждаться красивыми пейзажами.

Наклонный площадка усложнил строительство, но также предоставил прекрасный вид на окружающий ландшафт

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Вдохновение на создание пришло из каменного дома в горах Аппалачи, которого владелец ранее потерял в огне.

Каменные стены зданий скрывают светлую деревянную конструкцию, покатая крыша защищает от летнего солнца и создает место для установки солнечных панелей, в то время как стеклянные стены пропускают зимний свет.

Крыша имеет глубокий навис, который выходит над открытой террасой, обеспечивает тень летом и в то же время обеспечивает более поверхности для фотоэлектрических панелей, установленных на крыше.

Составлении конструкции является относительно новой отраслью в архитектуре, но дизайнеры все время ими удивляют мир. Одной из таких является дом Minimod в горном районе долины Курукака в Бразилии. Его разработала студия MAPA. Жилье внутри украшено деревом, поэтому создается ощущение безопасности и уюта.