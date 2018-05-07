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понедельник, 07 мая 2018 09:53

Особняк начали строить сверху вниз
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В Чили дом построили сверху вниз
Фото: his.ua
В Чили дом построили сверху вниз
В Чили дом построили сверху вниз
В Чили дом построили сверху вниз
В Чили дом построили сверху вниз

В Чили архитектурная фирма Felipe Assadi Arquitectos построили имение необычным способом. Создали жесткий каркас, начиная работать сверху вниз.

Вышла железобетонная конструкция продольных и поперечных балок. На ранних этапах возведения объема можно увидеть, как потолочная плита висит на двух основных продольных балках. Они поддерживаются только четырьмя стенами, создавая семиметровые консоли на обоих концах объема.

Вся система опирается на две другие продольные балки одинаковой длины, расположенные под плитой перекрытия. Те же четыре стены поддерживают всю структуру здания, позволяя архитекторам продолжать реализацию проекта, двигаясь сверху вниз, создавая функциональные зоны с четкой ориентацией по сторонам света.

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В доме есть гостиная, столовая и кухня, объединенные в одну функциональную зону. Никаких перегородок и колонн, кроме отделяют общественные зоны от спальни хозяев и санузла. Главная стена, формирует фасад, позволила разместить в интерьере много объемной мебели, такой как шкафы и другие системы хранения.

Уровне дома были соединены лестницей. С интерьера был оборудован выход во внутренний двор.

his.ua
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Дата
07
мая

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