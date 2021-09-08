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Особенности сервисов по доставке цветов

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Особенности сервисов по доставке цветов
Выбор места, в котором вы хотите заказать цветы, должен начинаться с установления благонадежности продавца

Доставка цветов по Киеву — отличный способ подарить близким радость, напомнить им о своих чувствах, поздравить с важным событием, поддержать в сложное время или искренне извиниться. Современный ритм жизни далеко не всегда оставляет время на то, чтобы отправиться за букетом самостоятельно, и в этом случае услуги курьерской службы интернет-магазина придутся как нельзя кстати. А для тех, кто живет в другом городе или даже другой стране, доставка станет одним из немногих способов сделать подарок тому, кто вам дорог, не только на словах.

Преимущества доставки цветов

На первый взгляд плюсы сервиса ясны: онлайн-заказ экономит силы и время покупателя. Однако существует ряд неочевидных преимуществ, благодаря которым клиент, воспользовавшийся доставкой однажды, больше не захочет заказывать цветы иначе.

• Гарантия качества. При покупке цветов в интернет-магазине покупатель по умолчанию получает гарантии компании относительно качества растений, а вместе с этим и право обратиться в службу поддержки с жалобой, если ожидания от покупки не будут оправданы. При покупке цветов на лотках и стихийных рынках таких гарантий у заказчиков нет.

• Территориальное удобство. Сделать онлайн-заказ в магазине цветов можно из любой точки Украины или даже из-за ее пределов. Для этого достаточно иметь любой интернациональный способ связи (мессенджер или электронную почту) и платежную карту международных банковских систем.

• Фиксированная цена. Стоимость предложений из каталога не меняется ни в праздники, ни в период высокого спроса на те или иные цветы. "Лоточники" обычно не могут похвастать стабильностью цен.

Курьеры цветочных студий доставляют заказы бережно и пунктуально, прибывая в точности по указанным координатам. Перед передачей подарка курьер позвонит получателю, чтобы заказ не попал в чужие руки.

Где купить цветы в Киеве

Выбор места, в котором вы хотите заказать цветы, должен начинаться с установления благонадежности продавца. Избегайте связи с магазинами, у которых:

• на сайте нет четких сведений о гарантиях, обязательствах, способах доставки и оплаты;
• цены снижены в несколько раз в сравнении с конкурентами;
• подозрительный способ оплаты (например, исключительно лицевой счет в банке);
• платежные операции не защищены шифрованием;
• отсутствуют контакты для обратной связи.

В надежном и честном магазине заказать цветы и оплатить услугу доставки должно быть просто. Не пользуйтесь услугами магазинов, которые перенаправляют вас с основного сайта на внешние страницы. Перед оформлением заказа не лишним будет проверить отзывы о компании: обычно их можно увидеть на самом сайте магазина, на сторонней площадке (например, Картах), а также непосредственно на страницах товаров в каталоге. Не теряйте бдительность, и тогда покупка цветов принесет только положительные эмоции и получателю букета, и его заказчику.

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Дата
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