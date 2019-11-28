Основные критерии выбора холодильника

Холодильник — незаменимый бытовой прибор, функционал которого уже давно не ограничивается сохранением продуктов. Перед приобретением холодильника стоит определиться с размерами и функционалом. Одной из наилучших моделей холодильников является холодильник Атлант. Цена его порадует даже людей с достаточно ограниченным бюджетом. Профильные эксперты категоризируют большинство холодильников по внутренним объемом на 5 основных видов:

• Маленькие. Объем таких холодильников составляет около 50-60 литров, чего более чем достаточно для сохранения продуктов для одного человека. Такие холодильники идеально подойдут для дачи, гостиницы или офиса;

• Мини-бары. В подавляющем большинстве случаев объем таких холодильников тоже составляет около 50-60 литров. Такие холодильники используются для хранения напитков, фруктов и закусок;

• Холодильник европейского стандарта. Объем таких холодильников составляет минимум 50 литров, максимум — 140 литров. Такие модели замечательно подойдут для небольших квартир с несколькими жителями — пространства полностью хватит для полного обеспечения небольшой семьи;

• "Широкие" варианты холодильников — используются в больших квартирах и частных домах, в них можно хранить не только продукты питания, но и заготовки, на зиму;

• Большие холодильники — объем самых больших холодильников варьируется в диапазоне 350-850 литров. Такие холодильники покупаются для больших квартир или загородных домов, ведь объема камер такого холодильника полностью хватит для обеспечения свежими продуктами большой семьи или даже нескольких.

Также, обязательно стоит обращать внимание на компоновку холодильными камерами разного назначения:

• Основные камеры для краткосрочного хранения — продукты в таких камерах можно хранить в течение 3-5 суток;

• Камеры для долговременного хранения продуктов — в таких камерах продукты хранятся намного дольше, кроме того, их объем обычно больше, чем у камер для краткосрочного хранения;

• Камеры для замораживания — такие камеры есть практически в любом холодильнике, но на современном рынке бытовой техники есть и достаточно продвинутые, портативные, модели без морозильных камер, которые используются для краткосрочного хранения продуктов;

• Камеры для шоковой заморозки. В таких камерах продукты замораживаются за час-полтора. Подобные холодильники используются на профессиональных кухнях в ресторанах и кафе для скорой заморозки продуктов сразу после транспортировки.