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пятница, 09 июля 2021 02:28

Ошибка дорого стоит: как выложить оригинальную мозаику в ванной
7

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Показали примеры дизайна интерьера ванной с мозаикой
Фото: homediz.info
Показали примеры дизайна интерьера ванной с мозаикой
Показали примеры дизайна интерьера ванной с мозаикой
Показали примеры дизайна интерьера ванной с мозаикой
Показали примеры дизайна интерьера ванной с мозаикой

Мозаика меняет ванную до неузнаваемости. Она создает неповторимый интерьер, в отличие от плитки. Этот материал удобен в уходе, долговечен, устойчив к перепадам влажности и имеет большой выбор цветов.

Следует выбрать форму мозаики. Это может быть квадрат, ромб, овал или прямоугольник. На практике привычнее и комфортнее работать с квадратными плитками, размер которых 10х10 или 20х20 миллиметров.

На мозаике может быть какой угодно рисунок. Достаточно подобрать все элементы так, чтобы они сочетались между собой по цветовой гамме и касались одной тематики. Например, морского стиля или лофт.

Облицовывать мозаичной плиткой можно не все стены полностью, а лишь частично. Полет фантазии и разнообразие материалов позволяют создавать целые картины, панно и даже фрески как небольшого размера, так и на всю стену.

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Есть мозаика из нескольких материалов:

искусственный камень;

керамогранит;

закаленное стекло;

металл;

керамика.

Плитка из натурального камня подходит для декоративной отделки вертикальных поверхностей - экранов ванной, стен и других покрытий. У нее много преимуществ, к которым относится устойчивость к механическим воздействиям.

Стеклянная мозаика используется точечно, так как ее поверхность достаточно блестящая и яркая. К недостаткам этого материала относят узкий выбор цветов, хрупкость материала. Получить матовую поверхность на стекле сложно, но можно найти в продаже материалы из прессованного окрашенного стекла с примесями. Они светятся изнутри, но имеют матовую поверхность.

Металлическая плитка уникальна сама по себе, но имеет больше недостатков. Во влажном помещении они подвержена коррозии. Поэтому ее применяют только в очень просторных помещениях с хорошей вентиляцией и вдали от источников влаги.

Наиболее практическая мозаика из керамогранита. Он сочетает лучшие характеристики. У него низкий коэффициент влагопоглощения. Благодаря устойчивости к перепадам температуры и влажности его можно использовать во время отделки печей, каминов и даже фасадов.

Современные ванные комнаты имеют всего четыре квадратных метра площади. Но и в них можно реализовать свои ремонтно-дизайнерские идеи. Перед тем, как начать перепланировку, нужно учесть расположение водопроводных и канализационных труб, вентиляционных каналов.

Экономят место подвесной раковина и стиральная машина с вертикальной загрузкой белья.

etalonk.com
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