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воскресенье, 15 сентября 2019 23:28

Оригинальный декор сада: показали 20 впечатляющих идей
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Фото: idei-dekoru.com

Украшать сад стало скучно шинами и старыми сапогами. Сейчас существует масса оригинальных способов для декора. Для этого можно использовать все, что найдется под рукой - от стеклянных и пластиковых бутылок до деталей старой мебели.

Легче справляться с садовыми горшками. Их можно превратить в забавную лягушку, слона, курицу или лошадь. Для этого сосуд стоит разрисовать и составить нужной фигурой.

Интересно выглядят страже сада из горшков. Их еще обувают и одевают в шляпу. Издалека их легко спутать с живыми людьми.

Главное, чтобы это сочетание было органичным. Профессиональные дизайнеры знают толк в декоре интерьера и экстерьера, и всегда дадут нужен совет.

Подробнее в этой подборке.

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Чтобы жилье роскошно выглядело, не обязательно вкладывать в ремонт непомерную сумму. Секрет удачного интерьера в гармоничном сочетании различных текстур, форм и цветов. Важно также не загромождать пространство лишними вещами.

idei-dekoru.com
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