Оригинальное и изысканная: показали 10 вариантов стеклянной шторки

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Стеклянная шторка для ванны - идеальное дополнение к любому интерьеру. Этот влагостойкий и практический материал подчеркивает преимущества помещения.

Главное преимущество - водонепроницаемость. Такие шторки плотно фиксируются, поэтому защищают помещение от попадания капель воды.

Об этом рассказывает Константин Гречак, столичный дизайнер.

"В отличие от пленки, стеклянные шторы всегда чистые. На них собираются грибки и плесень. Достаточно протереть тряпкой", - уточняет специалист.

Стеклянная штора - вертикальная перегородка, ее ставят над ванной. Защищает комнату от разбрызгивания воды.

Бывают одно- и двухсекционные, с раздвижными или распашными элементами. Односекционная стоит от 1500 грн, распашная - 1800 грн, раздвижная - 3000 грн.

Шторки в ванну можно систематизировать на изделия с каркасом и без каркаса. Каркасные модели - это стеклянное полотно, которое вставляется во пластиковый или металлический каркас. Второй вариант применяется чаще всего через долговечность. Бескаркасные изделия представляют собой стеклянные модели с фурнитурой для крепления и открывания.

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На штору ставят закаленное стекло толщиной 4-8 мм. Может быть прозрачное, затемненное, матовое, с узором. Красить такую ​​шторку можно любыми красками или водостойкими наклейками.

Материал отличается износостойкостью, долговечностью и практичностью. А еще он редко подвергается образованию грибка.

Идеально для оформления ванной подходит скандинавский стиль. Благодаря ему удается создать ту спокойную и благоприятную для расслабления атмосферу, которая нужна в ванной комнате. Традиционной для скандинавского стиля является палитра нейтральных цветов. В приоритете белый, серый, оттенки коричневого.