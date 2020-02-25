 
Ексклюзивы
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Просмотров: 252
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
Просмотров: 2043
Гривна может обвалиться через полгода
Гривна может обвалиться через полгода
Просмотров: 1377
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 387
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 972
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1503
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4455
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1935
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1980
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5094
Фото
Все фото
10
14
20
19
12
Оригинальное и изысканная: показали 10 вариантов стеклянной шторки
Оригинальное и изысканная: показали 10 вариантов стеклянной шторки
Впечатляющие сочетание: как удачно выбрать цвет кухни
Впечатляющие сочетание: как удачно выбрать цвет кухни
Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле
Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле
Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
Интервью
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Просмотров: 252
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1872
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1980
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1161
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1134
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
25 февраля 2020
Просмотров: 0
Заслужила
– Як же це так – переписати хату на чужу людину? – обурювалася сусідка тітка Катерина, коли Уляна Олександрівна, яка жила за ...
вторник, 25 февраля 2020 15:53

Оригинальное и изысканная: показали 10 вариантов стеклянной шторки
10

  Комментировать

Стеклянная шторка для ванны: назвали критерии выбора
Фото: kindly.com.ua
Стеклянная шторка для ванны: назвали критерии выбора
Стеклянная шторка для ванны: назвали критерии выбора
Стеклянная шторка для ванны: назвали критерии выбора
Стеклянная шторка для ванны: назвали критерии выбора

Стеклянная шторка для ванны - идеальное дополнение к любому интерьеру. Этот влагостойкий и практический материал подчеркивает преимущества помещения.

Главное преимущество - водонепроницаемость. Такие шторки плотно фиксируются, поэтому защищают помещение от попадания капель воды.

Об этом рассказывает Константин Гречак, столичный дизайнер.

"В отличие от пленки, стеклянные шторы всегда чистые. На них собираются грибки и плесень. Достаточно протереть тряпкой", - уточняет специалист.

Стеклянная штора - вертикальная перегородка, ее ставят над ванной. Защищает комнату от разбрызгивания воды.

Бывают одно- и двухсекционные, с раздвижными или распашными элементами. Односекционная стоит от 1500 грн, распашная - 1800 грн, раздвижная - 3000 грн.

Шторки в ванну можно систематизировать на изделия с каркасом и без каркаса. Каркасные модели - это стеклянное полотно, которое вставляется во пластиковый или металлический каркас. Второй вариант применяется чаще всего через долговечность. Бескаркасные изделия представляют собой стеклянные модели с фурнитурой для крепления и открывания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать душевую систему от vannaja.kiev.ua: основные принципы и советы

На штору ставят закаленное стекло толщиной 4-8 мм. Может быть прозрачное, затемненное, матовое, с узором. Красить такую ​​шторку можно любыми красками или водостойкими наклейками.

Материал отличается износостойкостью, долговечностью и практичностью. А еще он редко подвергается образованию грибка.

Идеально для оформления ванной подходит скандинавский стиль. Благодаря ему удается создать ту спокойную и благоприятную для расслабления атмосферу, которая нужна в ванной комнате.

Традиционной для скандинавского стиля является палитра нейтральных цветов. В приоритете белый, серый, оттенки коричневого.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оригинальное и изысканная: показали 10 вариантов стеклянной шторки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Ярослава Дашкевича называли историком мировой славы

"Страсти Христовы" собрали $622 млн

"Поражаются, что я не ем великороссов, поляков и других" - 10 цитат Леси Украинки

Новорожденная стала самой младшей участницей ДТП

У самого тяжелого яйца была двойная скорлупа

В России приняли решение по украинским землям

Из могилы первопечатника украли надгробок

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 36056
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 28198
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 18828
Какие знаки зодиака не умеют любить
Какие знаки зодиака не умеют любить Просмотров: 18576
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты 1 Просмотров: 16182
Дом
Впечатляющие сочетание: как удачно выбрать цвет кухни
Впечатляющие сочетание: как удачно выбрать цвет кухни
14
 Просмотров: 7353
Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле
Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле
20
 Просмотров: 12537
Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
19
 Просмотров: 11475
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
12
 Просмотров: 19656
Как по-современному оформить спальню: показали идеи для вдохновения
Как по-современному оформить спальню: показали идеи для вдохновения
29
 Просмотров: 3825
Больше всего комментируют
22
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
16
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
5
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
3
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
Голосов: 173
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua