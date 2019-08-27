Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов

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Настенные часы нужен не только для определения времени. Он может очаровывать, удивлять или подчеркивать основной интерьер.

Его легко сделать своими руками из подручных материалов. Для этого понадобится старое велосипедное колесо, кусок древесины или горсть пуговиц. Коже подпирает сам, какой вариант подойдет к его дизайну.

Это подчеркнет собственный стиль комнаты.

Для изготовления часов обязательно понадобится основной механизм, который должен быть качественным и долговечным. Стоит купить в магазине простой часы, снять с него корпус и сделать свою основу.

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Мало пространства на балконе - не проблема. Даже на нескольких квадратных метрах можно обустроить комфортное место для отдыха, где будет приятно проводить время. Главное - убрать все лишнее и оставить только самое важное. Прежде всего, на балконе нужно удобное сиденье. Если проход узкий, то достаточно бросить на пол подушки. Если ширина позволяет, можно поместить кресло или небольшой диван с одеялом, чтобы было где комфортно устроиться под одеялом и читать книги или дремать на свежем воздухе.