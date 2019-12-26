Оригинальная простота: показали ванные комнаты в индустриальном стиле

Фото: donpedrobrooklyn.com

Характерными чертами индустриального стиля является подчеркнутая грубость и простота, демонстративная незавершенность и "открытость". Все то, что во время ремонта обычно стараются тщательно скрыть, этот стиль позволяет выставить напоказ и тем самым превратить в оригинальный декор. Речь идет о трубах, арматуре, балках, крепления, вентиляцию, электропроводку, строительные материалы.

Для оформления интерьера в индустриальном стиле применяют самые разнообразные материалы: от древесины до пластика. Мебель выбирают практичную, с простым, лаконичным дизайном. Чаще всего — из меди, алюминия, нержавеющей стали, чугуна, матового никеля, древесины, камня. Декор вводят по минимуму, пишет donpedrobrooklyn.

Цвета для интерьера в индустриальном стиле выбирают из нейтральной палитры. При необходимости создания контраста вводят теплые тона. Наибольшей популярностью пользуется коричневый, включая все его оттенки.

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Стены в индустриальном стиле обычно облицовывают бетоном или плиткой. Для создания акцента используют кирпичную кладку либо древесину.

Индустриальный стиль идеально подходит для оформления лофта. Чтобы смягчить грубость такого интерьера оформить его можно в бежевых тонах. Уюта придают деревянные элементы, кирпич, плетеная мебель.