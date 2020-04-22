Обои в спальню: показали удобные варианты для расслабления

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Дизайнеры советуют покрывать стены не только красками, но и обоями. Для удобства выбирать из полимерным покрытием. Они устойчивы ко всем видам повреждений и легкие в очистке.

Кроме огромного количества оттенков, производители предлагают также смелые принты и фактуры - имитация бетона, эффект состаренной стены.

Виниловые обои изготавливаются из искусственного материала - поливинилхлорида. Основу их составляет бумага или текстиль. Эти обои для спальни с матовым, глянцевым, рельефным или абсолютно гладким покрытием.

Наиболее дорогим вариантом являются текстильные обои. Они состоят из двух основных слоев. На внутренней стороне используется уже описанный выше флизелин или бумага высокой плотности. Что же касается верхнего слоя, то он, как следует из названия, состоит из нитей или полотна. В качестве основы для текстиля используют: шелк, лен, хлопок или велюр.

Фотообои в спальне очень популярны. Реалистичные изображения, ловко вписаны в интерьер, сделают комнату оригинальной и будут способствовать расслаблению и релаксации. Выбирайте фото природы или абстрактные узоры, чтобы превратить спальню с пространство для полноценного отдыха.

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В современному дизайну ценятся изящество и непринужденность. Поэтому такими и нужны люстры. В этом году в тренде стиль кантри, которому подходят люстры в стиле эко или минимализм. Четкие и лаконичные линии направленного свет позволяют создавать яркие акценты в разных сторонах и частях комнаты.