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пятница, 14 мая 2021 02:28

Оазис с бассейном: дом удивит дизайном и роскошью
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Дом с бассейном для отдыха: яркие фото
Фото: archdaily.com
Дом с бассейном для отдыха: яркие фото
Дом с бассейном для отдыха: яркие фото
Дом с бассейном для отдыха: яркие фото
Дом с бассейном для отдыха: яркие фото

Мировой карантин из-за коронавируса не помешал архитекторам закончить удивительные дома, а дизайнерам их обставить. Одним из таких является жилье из Коста-Рики, фотографии которого собраны в фотогалерее. После их просмотра остается только завидовать его владельцам.

Вилла была задумана как место покоя и спокойствия посреди людей. Вокруг есть пляж и естественная красота зелени. Пальмы растут прямо во дворе. Ими любоваться можно из бассейна или балкона.

Важной частью процесса проектирования был выбор материалов, особенно с точки зрения утепления стен и потолка, а также окон, уменьшают передачу звука и тепла.

Все направлено на внутренний комфорт и энергоэффективность дома. В нем обустроили солнечный нагрев воды, светодиодное освещение, эффективные кондиционеры, обработка воды для орошения, озеленение местных видов растений, использование древесины с плантаций и фотоэлектрическая система готов.

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На первом этаже находится гостиная-студия, которая соединяется с нижней террасой, бассейном и садом. Жилые спальни находятся на втором этаже. Оба связаны между собой бетонными лестницами, под которыми собрана коллекция досок для серфинга.

О жилье в лесу мечтают как любители размеренной жизни, так и просто отдыха от города. Именно таким деревянный дом с большими панорамными окнам. Из них открывается пейзаж на озеро и лес. Это помогает держать связь между человеком и природой.

Особое место в этом играет широкий пологая крыша. Он легко вписывается в динамичный ландшафт.

archdaily.com
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