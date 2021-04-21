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воскресенье, 02 мая 2021 02:25

Оазис для жизни: вилла поражает размахом
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Фото: archdaily.com

Живописная вилла в Коста-Рике поражает легкостью и практичностью. Она с одной юоку окружена джунглями, а с другой - океаном, соединяясь с природой. Оба варианта поражают видом.

Уюта и покоя добавляет внутренний дворик с бассейном и пальмами. Картину дополняет большой стол для гостей. Не менее впечатляюще это место выглядит вечером. Огни добавляют романтической атмосферы.

Отдыхать в таком месте это удовольствие, а жить постоянно - рай или оазис.

Дизайн разработали такой, чтобы комнаты плавно переходили друг в друга. Там много стеклянных поверхностей, чтобы внутрь попадало как можно больше света.

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Дополнительные линии крыши продуманы для защиты от дождей и ветров. тонких колонн поддерживает плоскости крыши таким образом, как они кажутся плавающими.

Наличие водосбора дождевой воды, выработки энергии и умный дизайн, делает жилье энергоэффективным.

В Индии архитекторы закончили дом с внутренним двориком. Хозяева назвали это место сердцем дома. Для одних он становится расслабляющим пространством, а для других - игровой площадкой. При входе в него есть дорожка с фонтанами и просторная веранда.

Это позволяет поступать достаточно света и вентиляции в дом в течение дня.

archdaily.com
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