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пятница, 22 января 2021 02:28

Ничего лишнего: сказочный имение для внутреннего покоя
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Дом в горах с необычным интерьером выглядят потрясающе
Фото: homedit.com
Дом в горах с необычным интерьером выглядят потрясающе
Дом в горах с необычным интерьером выглядят потрясающе
Дом в горах с необычным интерьером выглядят потрясающе
Дом в горах с необычным интерьером выглядят потрясающе

В американском штате Монтана впечатляющие ландшафты со сказочными пейзажами. Особенно если наблюдать восток и закат солнца. Ими лучше любоваться с ранчо. Такое расположен на территории площадью 160 акров, на высоте более 2400 м.

Отсюда горы выглядят потрясающе. Этот дом предлагает уютный отдых не только благодаря размещению, но и убранству. Здесь также в почете лошади. Для них конюшни, помещения для верховой езды и красивые пастбища.

Атмосферу уюта создает не только экстерьер, но и интерьер. Большой каменный камин создает зону отдыха перед ним, а большие окна купают гостиную под естественным светом. Большие железные люстры, изготовленные на заказ, свисающие с потолка.

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Обеденный стол дополнен мягкими креслами и диванами, похожими на скамейку для непринужденности. Здесь также есть более непринужденная обстановка с небольшими металлическими столиками, стульями и удобной скамейками перед окнами.

Особое место в доме занимает спальня с роскошной кроватью со скульптурным каркасом из стволов и ветвей деревьев.

На границе американских штатов Калифорния и Невада является впечатляющий дом. Он расположен в увлекательной атмосфере, высоко в горах и недалеко от озера на клочке земли, наполненном прекрасным природным ландшафтом.

Архитекторы подарили дома огромные окна, которые пропускают свет, свежий воздух. Сильная связь между домом и красивым ландшафтом вокруг подчеркивается несколькими другими способами.

homedit.com
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