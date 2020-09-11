Ничего лишнего: как расставить книги со вкусом

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Кто-то покупает книги для чтения, а кто-то для дизайна. В обоих случаях, их нужно гармонично вписать. Для этого есть стеллажи оригинальных форм, заменяющих библиотечные полки. Им ранее отводили целые комнаты, что в современной жизни является признаком помпезности и роскоши.

Есть много способов превратить хранения книг в украшении интерьера. В этой статье собрали идеи хранения книг для вдохновения. Не каждый шкаф подойдет под современный интерьер.

Заменить обычные полки смогут диагональные, которые выглядят очень эффектно.

Этажерка для хранения книг - классика, которая никогда не выйдет из моды.

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Практичный вариант, который подойдет для небольших комнат - хранение книг в нишах кровати.

Плоскость вокруг двери, которая обычно остается свободной, можно использовать для хранения книг. И не только вокруг, можно попробовать задействовать и сами двери.

В небольших квартирах часто места не хватает и для одного жителя, не то, что для всей семьи. В таких случаях нужно искать выход, как вместить все вещи. В пригодятся хитрости для всех комнат. Сначала надо подсчитать все вещи, которые вы собираетесь хранить. Для этого возьмите лист и запишите названия категорий и количество вещей.