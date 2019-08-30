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пятница, 30 августа 2019 17:06

Необычное преобразование: дом изменили до неузнаваемости
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Фото: his.ua

В швейцарском городке Тичино переделали необычный дом, которому 200 лет. Внешне он выглядит как полуразрушенный каменный сарай, но внутри удивительный дизайн.

Его реставрировали специалисты швейцарской студии Buchner Bründler Architekten.

Внешние стены дома каменные, Внутренней интерьер изменили до неузнаваемости.

Для увеличения жилого пространства, архитекторы углубили дом на 1,5 метра. Это сделали за счет оборудования в фундаменте бетонной конструкции.

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Архитектурная компания Studio Arthur Casas построила минималистическое жилье с видом на океанское побережье. Изюминкой проекта стало нестандартная планировка: вход в эти апартаменты расположен в их центральной части, тогда как спальни и другие помещения "разбросаны" по периметру. Сделали так, чтобы с каждой комнаты этого жилища открывался вид на океан.

his.ua
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Дата
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