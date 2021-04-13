Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета

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Черно-серый или антрацитовый цвет сейчас один из самых популярных для оформления интерьера. Он добавляет элегантности. Однако нужно знать, с мебелью и деталями сочетать, чтобы получить нужный эффект.

Его можно разбавлять светлыми или яркими оттенками. Например, коричневого цвета. Такие сочетания имеют спокойный, элегантный и благородный вид спальни, гостиной и кухни.

Хорошо сочетается с антрацитовым желтый цвет - цвет тепла и радости. Оба цвета прекрасно дополняют и оттеняют друг друга. Также с антрацитовым удачно сочетаются красные, оранжевые или пастельные бежевые оттенки.

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Этот цвет также красиво выглядит со старым кирпичом, натуральным деревом, бетоном.

Если вы выбрали такой цвет для кухни, выбирайте деревянную столешницу. Также аксессуары бежевого, белого, синего, верблюжьего или светло-коричневого цвета. Антрацит также будет хорошо выглядеть с несколькими темно-зелеными деталями, но также должны быть украшения в ярких тонах.

Антрацитовый цвет в гостиной отлично сочетается с деревянной мебелью. Например, дубовый комод красиво украсят антрацитовые лампы, подсвечники, вазы и другие мелочи такого же цвета или похожи.

Стиль неоклассики сейчас модный. Это доказывает квартира 88 м2 в столичном ЖК Бульвар фонтанов. Во время ее ремонта использовали цвета кэмел, бургунди и серый. В квартире нет коридоре, а сразу гости попадают в кухню-гостиную. Сложные и одновременно глубокие цвета бордо и кемел - достаточно эстетическая пара. На светлом фоне бордовый цвет стал замечательным акцентом в виде обеденных и барных стульев, а также подушек.