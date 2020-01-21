Не бойтесь темноты: 20 привлекательных спален в неожиданном цвете

Фото: nextluxury.com

Выбирая цветовую гамму для спальни, ограничиваться пастельными оттенками не стоит. Зрелым личностям, людям, не испытывающим страха перед возможностью познать свое "Я" и знающим себя достаточно хорошо, чтобы не бояться жить там, где над светом преобладает темнота, идеально подойдет черный. Этот цвет никогда не выйдет из моды. В сочетании с правильно подобранными тонами создаст атмосферу, благоприятную для отдыха и восстановления энергии.

Черный позволяет создать нетривиальную композицию, сделать интерьер одновременно строгим и роскошным, в меру эффектным и изысканным. Подал примеры применения этого цвета в оформлении спален nextluxury.

Черный в роли господствующего больше подходит для больших комнат: этот цвет обладает способностью визуально ограничивать пространство, поэтому маленькую спальню еще больше "урежет". В комнатах с небольшой площадью его уместнее применять для создания акцентов.

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Полностью черный интерьер может вызывать гнетущие чувства. Поэтому желательно разбавлять его светлыми цветами. Лучше всего в паре с ним выглядит белый.

Создание в спальне теплой атмосферы — задача, которую помогут выполнить правильно подобранные аксессуары. Одеяла грубой вязки, меховые коврики, подушки в шерстяных чехлах, вязаные пуфы — все это способно создать обстановку, один лишь вид которой будет согревать.