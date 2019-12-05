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четверг, 05 декабря 2019 23:28

Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
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Интерьер 2019: насыщенные цвета делают дизайн кухни динамическим
Фото: Kemeleon.com
Интерьер 2019: насыщенные цвета делают дизайн кухни динамическим
Интерьер 2019: насыщенные цвета делают дизайн кухни динамическим
Интерьер 2019: насыщенные цвета делают дизайн кухни динамическим
Интерьер 2019: насыщенные цвета делают дизайн кухни динамическим

В дизайне ежегодно появляются новые тенденции. Интерьер кухни не является исключением. В 2019 году в приоритери оформления этих комнат есть бежевый и серый цвет. А скандинавский стиль является хитом сезона.

1. Насыщенные цвета делают дизайн кухни динамичным. Интерьеры, выполненные по образцу Африки, основанные на натуральном дереве, элементах из кованого железа и традиционных орнаментах. Мотивы природы приносят гармонию и покой.

2. Важен не только стиль интерьера, но и размер кухни, место проживания, а также возраст клиента. Кухонный остров с раковиной должен идеально соответствовать всем декора.

Небольшие раковины с одной чашей без сушилки самых продаваемых в крупных городах. В небольших городах, с другой стороны, господствуют крупные двухкамерные раковины, часто содержат сушилку.

3. Скандинавский стиль торжествует в дизайне интерьера. Его простота и нейтральный дизайн хорошо подходят для любого интерьера, независимо от размера.

Белый в сочетании с натуральным деревом волшебно выпадает и является идеальной основой для внесения личных штрихов. В такой интерьер мы можем уверенно привнести акценты зеленого, коричневого и бежевого цветов, которые связаны с природой.

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Сейчас в тренде минималистские кухонные гарнитуры с гладкими поверхностями и четкими линиями. Однотонные. Глянцевые или матовые - не важно.

Двухцветные гарнитуры оживляют пространство. Темные тумбы со светлыми столешницами или наоборот - сейчас одна из ведущих тенденций. Актуальным является также сочетание светлых верхних шкафов и темных нижних. Популярностью пользуется сочетание черного с синим.

Черный цвет в интерьерах стал модной тенденцией. Благодаря ей дизайн получается выразительным, элегантным и современным.

Со временем возникла необходимость в более ярких цветах. Мода на черный цвет распространяется не только на кухонную мебель, но и на бытовую технику. Она хорошо сочетаются с черными индукционными плитами и темными фасадами мебели.

archidea.com.ua
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