Назвали самые модные цвета 2021

Приглушенные и пастельные оттенки будут господствовать в новом году. В прошлом они только разбавляли яркие.

Журнал Ivd сообщает о модных тенденциях.

Желтый и серый - будут самыми модными цветами в 2021 году. Их можно смело использовать в интерьере.

Также стильно выглядит бирюза, что покрыта пылью. Особенно уместны в спальне или гостиной.

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Оттенки бежевого всегда будут актуальными в интерьере. Дизайнеры предлагают сочетать с оттенками красного, зеленого и коричневого. Сюда отлично подойдут натуральные материалы: дерево, камень, медь.

Бронзовые оттенки требуют светлых нот и взвешенных сочетаний. Требуют светлого дополнения и достаточно сложным в работе. Но он выглядит очень оригинально в готовом интерьере.

Ни одна комната не обходится без искусственного освещения. В этом году модно выбирать дизайн люстры в деревенском стиле. Они добавляют изящество и непринужденность дома. Кроме кантри, часто можно было встретить люстры в стиле эко или минимализм.