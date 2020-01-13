Назвали обои, которые укрепляют стены

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Стеклообои стены украшают и скрепляют на стенах штукатурку. Это покрытие повышенной прочности, в котором сплетены склянии нити разной толщины. Стены с такими обоями не деформируются при усадке, годятся для использования в новостройках.

Об этом рассказывает Антон Середюк, строитель из Житомира.

"Стеклообои идеальные для ванны и кухни, где есть постоянно перепады температуры. Материал пропускает пар, защищает от образования конденсата. Безопасен для людей, страдающих аллергией", - отмечает строитель.

Обои бывают плоские и рельефные. Первые - тонкие, немного слабее. Такие клеят на потолок. Рельефные же такие крепкие, не порвешь. Порезать можно только острым ножом.

На этикетке стеклообоев является маркировка с волнами, которое означает уровень водостойкости. Покрытие с двумя-тремя волнами можно мыть.

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Клеят их не так, как бумажные. Надо брать специальный клей, наносить на стену.

Служат до 30 лет, выдерживают до 20 покрасок.

Сделать интерьер по-зимнему уютным помогут простые дизайнерские решения. Секрет весь в правильно подобранном декоре. Атмосферу уюта создают соответствующие фактуры. Идеальными в этом плане изделия из меха, флиса, мягкого теплого текстиля. Это могут быть меховые коврики, одеяла грубой вязки, вязаные чехлы для пуфов и подушек, пледы. Придадут "теплый" в интерьер декоративные гирлянды, фонари, свечи, особенно ароматические.