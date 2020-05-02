Назвали модные оттенки интерьера этой весной

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Каждый сезон диктует свои правила на цвета интерьера. Его можно нанести самому а стены, шкафы и двери. Это освежит пространство.

Оливково-зеленый

Это нейтральный цвет, который легко сочетать с другими цветами. Он органический, натуральный и способен сделать любое пространство еще более комфортным.

Этот оттенок зеленого цвета, разумно дозированный, будет хорошо выглядеть на стене любой комнаты. Например, стены ванной комнаты такого цвета придадут комнате необходимую атмосферу спа-покоя. Если у вас в гостиной или спальне ведущие серые, то стена, окрашенная в оливково-зеленый цвет, станет настоящим хитом. Серый и зеленый как нейтральные цвета прекрасно дополняют друг друга и создают элегантный интерьер.

Ледяной голубой

Ледяной синий будет абсолютной королевой всех домов. Если покрасить одну стену на кухне или хотя бы часть стены в этом оттенка.

Синий как прохладный цвет дополняет как традиционные, так и современные кухни. Более светлые оттенки синего льда очень хорошо дополнят темное дерево и большие устройства. Оттенки синего цвета должны сочетаться с резким контрастом, чтобы избежать однообразия.

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Лавандовый цвет

Этот цвет превратит дом в оазис легкости, спокойствия и покоя. Поэтому нужно красить ним спальню.

Хорошим решением будет покрасить одну стену в рабочей комнате в цвет лаванды, поскольку это способствует развитию творческого мышления и воображения.

Независимо от размера спальни, в ней можно играть с фактурами. Для этого нужно сделать акцентную стену. Это яркое пятно, которое обязательно обращает на себя все внимание. Акцентной стеной делают ту, на которую в первую очередь падает взгляд в интерьере. Как правило, это стена за кроватью. С помощью подобной стены можно зонировать пространство, выделять предметы, которые будут находиться на этой стене или на ее фоне.