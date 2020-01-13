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четверг, 23 января 2020 09:50

Назвали фильтр, который продолжает работу стиральной машины

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Автор: Екатерина Романчук
  Картридж для фильтра воды стоит около 20 гривен
Картридж для фильтра воды стоит около 20 гривен

Чтобы не делать повторный ремонт и пить качественную воду, сразу нужно установить магистральный проточный фильтр. Он небольшой поэтому занимает мало места. В нем легко заменять картриджи.

От него не только вода становится вкуснее, но и не вредит бытовым приборам. С ним бойлер, стиральная машинка и краны будут работать вдвое дольше, потому что не засорены.

Об этом рассказывает Андрей Колесник, менеджер строительного магазина.

"Есть отдельно фильтры для холодной воды, которые не рассчитаны на повышенные температуры. Также есть для горячей воды с мембранами для устранения примесей, характерных для жидкостей после нагрева. Эти фильтры нельзя поменять местами, потому сломаются", - отмечает мастер.

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Корпус такого устройство похоже на баллон. Он может различаться размерами в зависимости от диаметра труб, к которым будет крепиться.

Располагаются под мойкой и очищенная вода поступает в кран.

Картридж в проточные фильтры меняют при прокачке 8 тыс. л. Это где-то раз в полгода. Стоят около 20 грн, а сам магистральный фильтр -1300-1500 грн.

Уборка по-шведски - "как в последний раз" - быстро стала трендом, популярным во всем мире. Шведы любят тепло и уют. Поэтому они с особым трепетом относятся к обустройству интерьера и последующей уборки. Речь идет о том, чтобы не просто убрать свой дом, но и навести порядок в мыслях. По этой причине она и стала популярна во всем мире.

Автор: Екатерина Романчук
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