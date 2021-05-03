Назвали 3 вещи, которые испортят лучший интерьер ванной

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От интерьера ванной зависит уют всей квартиры. Там важны все детали. При ремонте важно продумать все нюансы - от цветовой гаммы до текстиля.

Об этом пишет дизайнер Полины Ильяшенко Инстаграм.

Люк

Люк в ванной комнате нужен обязательно, но он не должен выглядеть заметно. Пластиковый люк в ванной также испортит весь интерьер. Лучший вариант - нажимной механизм под плитку.

Обязательно оставляйте доступ к сифонов и гибким соединением смесителей в ванной комнате. Это спасет при возникновении аварийной ситуации вы будете благодарны себе.

Коврики

Разношерстные коврики могут испортить вид помещения. Выбирайте текстиль под тон ванной комнаты.

Лучше покупайте разноцветные баночки, яркие коврики, цветные полотенца. И все эти милые вещицы обременяют обстановку, что вообще не нужно в ванной - в месте, в которое мы приходим проснуться или расслабиться.

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Сушка

Подвесной сушка для белья до сих пор встречается в интерьерах квартир и домов. И это решение портит весь интерьер. Если в жилье нет хозяйственного блока, лучше использовать полотенцесушитель или напольную сушку - ее можно спрятать, когда белье высохнет.

Все нововведения дизайна легко повторить в просторных комнатах. Владельцы же хрущевок имеют выбрать эргономичные и разумные решения для ремонта. Особенно актуально это для самых скромных по размеру ванных комнат. Основной задачей станет расширение пространства ванной комнаты - визуально и функционально.