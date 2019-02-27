На живописном склоне построили дом с панорамным видом на горы и океан

Фото: boutique-homes.com

На уединенной вершине среди гор Санта-Моника в Южной Калифорнии построили комфортабельное жилье на 3 спальни. Большую часть стен сделали из стеклянных панелей, чтобы открыть вид на окружающие пейзажи: живописную горную местность, океан и расположенный неподалеку скалистый остров Санта-Каталина.

Участок под строительство выбрали на территории живописного парка Топанга, представляющего собой уголок дикой природы. Построили дом из монолитных бетонных блоков, железных балок, стекла и дерева. Интерьер выдержали в стиле минимализма. Снаружи обустроили террасу, безбортний бассейн и небольшой сад с местными растениями, пишет boutiquehomes.

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Ранее показали роскошный отель, который построили посреди кораллового рифа. К услугам гостей там 15 просторных апартаментов. Площадь каждого — до 300 квадратных метров. Есть также общая терраса с лаундж-зоной и огромным бассейном.