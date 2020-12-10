На зависть: как оригинально украсить двор

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Атмосферу новогодних праздников можно создать своими руками, потратив на это немного своего времени и включив на полную фантазию. Новогодние украшения перед праздником должны быть не только внутри дома, но и извне.

Важным элементом декора внешней части вашего дома является крыльцо. Он будет создавать нужное настроение перед тем, как они будут заходить в дом. Вблизи можно украсить любое дерево или куст.

Залить в формочки окрашенную воду, добавить туда листья, яркие ягодки или мишуру. Положить веревку и подождать пока вода в формочках замерзнет.

Яркие гирлянды можно создать, нанизав на веревке куски сушеного апельсина, тыквы, сушки.

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У двери или лестницы можно поставить вазоны с декоративными композициями. Их можно создать из сосновых веток или голых ветвей других деревьев, шишек, цветных лент и других элементов. Также это могут быть вазоны с гирляндами.

Как тыквы осенью, нужен сезонный настроение на этот раз помогут создать санки, лыжи и коньки. Превратить старые предметы в произведение искусства можно с помощью акриловых или аэрозольных красок. Очень празднично будут выглядеть красные, серебристые и золотые варианты.

Традиционными цветами для украшения дома к Новому году является золотой и красный цвета. Это неизменная классика в оформлении елки. Однако интереснее отойти от стандартов и выбрать отделки других тонов.