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вторник, 06 августа 2019 23:28

На огромной высоте и по заоблачной цене: звезда сериала "Друзья" продает свой роскошный пентхаус
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Нынешняя стоимость пентхауса составляет 35 миллионов долларов.
Фото: latimes.com
Нынешняя стоимость пентхауса составляет 35 миллионов долларов.
Нынешняя стоимость пентхауса составляет 35 миллионов долларов.
Нынешняя стоимость пентхауса составляет 35 миллионов долларов.
Нынешняя стоимость пентхауса составляет 35 миллионов долларов.

Звезда популярного сериала "Друзья" актер Мэттью Перри выставил на продажу свой лос-анджелесский пентхаус. Выручить за него ожидает $35 млн.

Находится собственность актера на 42-этаже элитного дома. Общая площадь ее составляет 864 квадратных метра. Из-за высоты, на которой расположены, и немалых габаритов эти апартаменты окрестили "особняком в небе". Пишет известное американское издание The Los Angeles Times.

В пентхаусе Перри имеется 4 спальни, 5 ванных, просторная гостиная, кинозал и кухня. Также есть четыре террасы с панорамным видом на город. К главной спальне прилегают 2 ванные комнаты. Есть также в ней огромная гардеробная. Большую часть этой спальни занимает мягкая зона отдыха с камином.

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Приобрел актер эту недвижимость 2 года назад. Отдал тогда за нее $20 млн. Перед тем, как въехать, решил подстроить интерьер под собственные предпочтения. Нанял для этого архитектора и дизайнера. Среди совершенных изменений — замена светлых цветов на приглушенные, введение фактурных акцентов и прочее.

Дом, в котором находится пентхаус Перри, построили в 2009 году. Всего в нем 140 апартаментов. Есть также фитнес-зал, винный подвал и бассейн с комфортабельной зоной отдыха. Кроме того, в распоряжении жителей более 1,5 га частных садов с пешеходными дорожками.

На нью-йоркском рынке недвижимости появился трехэтажный пентхаус, поражающий роскошным дизайном. Спроектировала его известный британский архитектор Заха Хадид. Площадь этого пентхауса превышает тысячу квадратных метров. Продать его планируют почти за $49 млн.

latimes.com
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