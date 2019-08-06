На огромной высоте и по заоблачной цене: звезда сериала "Друзья" продает свой роскошный пентхаус

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Звезда популярного сериала "Друзья" актер Мэттью Перри выставил на продажу свой лос-анджелесский пентхаус. Выручить за него ожидает $35 млн.

Находится собственность актера на 42-этаже элитного дома. Общая площадь ее составляет 864 квадратных метра. Из-за высоты, на которой расположены, и немалых габаритов эти апартаменты окрестили "особняком в небе". Пишет известное американское издание The Los Angeles Times.

В пентхаусе Перри имеется 4 спальни, 5 ванных, просторная гостиная, кинозал и кухня. Также есть четыре террасы с панорамным видом на город. К главной спальне прилегают 2 ванные комнаты. Есть также в ней огромная гардеробная. Большую часть этой спальни занимает мягкая зона отдыха с камином.

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Приобрел актер эту недвижимость 2 года назад. Отдал тогда за нее $20 млн. Перед тем, как въехать, решил подстроить интерьер под собственные предпочтения. Нанял для этого архитектора и дизайнера. Среди совершенных изменений — замена светлых цветов на приглушенные, введение фактурных акцентов и прочее.

Дом, в котором находится пентхаус Перри, построили в 2009 году. Всего в нем 140 апартаментов. Есть также фитнес-зал, винный подвал и бассейн с комфортабельной зоной отдыха. Кроме того, в распоряжении жителей более 1,5 га частных садов с пешеходными дорожками.

На нью-йоркском рынке недвижимости появился трехэтажный пентхаус, поражающий роскошным дизайном. Спроектировала его известный британский архитектор Заха Хадид. Площадь этого пентхауса превышает тысячу квадратных метров. Продать его планируют почти за $49 млн.