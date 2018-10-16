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вторник, 16 октября 2018 18:32

На необычный дом со сказочным интерьером потратили невероятную сумму
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На создание этого мюнхенского дома было вложено 23 миллиона долларов.
Фото: beautifullife.inf
На создание этого мюнхенского дома было вложено 23 миллиона долларов.
На создание этого мюнхенского дома было вложено 23 миллиона долларов.
На создание этого мюнхенского дома было вложено 23 миллиона долларов.
На создание этого мюнхенского дома было вложено 23 миллиона долларов.

В пригороде Мюнхена в окружении множества деревьев возвышается четырехуровневый дом стоимостью 23 миллионов долларов. Внешне он напоминает жилище сказочного героя. Интерьер имеет яркий, с природными мотивами.

Общая площадь дома составляет 836 квадратных метров. Там есть 5 спален, 5 ванных, 7 гостиных с камином в каждой, кабинет, библиотека, тренажерный зал, музыкальный класс и кухня. Прямо в доме оборудовано также теплицу и огромный бассейн. На придомовой территории есть беседка, 2-местный домик для гостей и подземный гараж на 6 автомобилей, для спуска в который предусмотрен автомобильный лифт. Пишет развлекательный ресурс beautifullife.info.

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Ранее показали роскошный дом в форме пирамиды. Автором его является мексиканский архитектор Хуан Карлос Рамос. Находится строение на территории удаленного лесного массива в штате Мичоакан, Мексика. Представляет собой просторное четырехуровневое жилище, все стены которого имеют форму треугольника. Одну из них сделано полностью стеклянной.

beautifullife.info
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