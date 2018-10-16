На необычный дом со сказочным интерьером потратили невероятную сумму

Фото: beautifullife.inf

В пригороде Мюнхена в окружении множества деревьев возвышается четырехуровневый дом стоимостью 23 миллионов долларов. Внешне он напоминает жилище сказочного героя. Интерьер имеет яркий, с природными мотивами.

Общая площадь дома составляет 836 квадратных метров. Там есть 5 спален, 5 ванных, 7 гостиных с камином в каждой, кабинет, библиотека, тренажерный зал, музыкальный класс и кухня. Прямо в доме оборудовано также теплицу и огромный бассейн. На придомовой территории есть беседка, 2-местный домик для гостей и подземный гараж на 6 автомобилей, для спуска в который предусмотрен автомобильный лифт. Пишет развлекательный ресурс beautifullife.info.

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Ранее показали роскошный дом в форме пирамиды. Автором его является мексиканский архитектор Хуан Карлос Рамос. Находится строение на территории удаленного лесного массива в штате Мичоакан, Мексика. Представляет собой просторное четырехуровневое жилище, все стены которого имеют форму треугольника. Одну из них сделано полностью стеклянной.