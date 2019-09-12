На месте разрушенного склада построили современное жилье для уединенного отдыха

Фото: hjeltnes.as

На крохотном острове у побережья Норвегии на месте разрушенного штормом складского помещения построили жилой дом с защитными герметичными дверями и ставнями. Возвели сооружение из прочных стальных рам и двойных деревянных панелей.

Проект был высоко оценен архитектурным сообществом, в частности получил номинацию на Норвежскую конструкторскую премию. Также был предложен к включению в список самых оригинальных домов мира и попал в шорт-лист на получение престижной европейской премии Mies Van Der Rohe Award. Указано на официальном сайте автора проекта — архитектурной компании Кнута Хьелтнеса.

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На крыше пятиэтажки построили ультрасовременный дом с интерьером в стиле эко-минимализма. В качестве основного материала для строительства взяли доски шореи суматранской. Это экзотическая порода, причисляемая к разряду так называемых "железных деревьев".