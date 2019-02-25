Мужчина более 20 лет копал под своим домом подземный храм

Фото: odditycentral.com

Житель армянского поселка Ариндж Левон Аракелян 23 года своей жизни посвятил созданию подземного храма. Выкопал его мужчина прямо под своим домом. Из инструментов использовал только молоток и зубило.

Все началось с просьбы жены Левона выкопать подвал для хранения картофеля. Будучи строителем по профессии, мужчина не смог удержаться от соблазна создать что-то более значимое. В результате 23-х лет ежедневной работы ему удалось создать под землей настоящий храм площадью 280 квадратных метров. Работал Левон по 18 часов в день, пишет odditycentral.

Храм Аракеляна достигает 20 метров в глубину. Комнат в нем 7. Одну с другой их связывает сеть коридоров и лестниц, высеченных из настоящего камня. Внутренние стены украшает художественная резьба и мозаика. Есть небольшой алтарь.

"Мой муж спал по 3-4 часа в сутки. Он реально вложил в это дело душу и сердце. Иначе не достиг бы своей цели. Я горжусь тем, что он оставил мне и нашим внукам. Это дар", — говорит жена Левона Тося.

Как рассказывает женщина, к строительству храма мужа подтолкнули сновидения. Погружаясь в сон, Левон слышал таинственный голос, который велел ему продолжать копать. Работу мужчина не покидал ни на день. В начале дело продвигалось медленно, поскольку путь приходилось прокладывать через твердый черный базальт. Далее работа ускорилась: на глубине нескольких метров от поверхности оказался покладистый вулканический камень.

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Выкапывая свой храм, Левон добыл около 450 грузовиков щебня. Выносил камни обычным металлическим ведром. Все это отдал местной строительной компании. Над своим подземным храмом мужчина продолжал работать до самой смерти. Умер в 2008-м в возрасте 67 лет.

23-летний проект Левона нынче является главной туристической достопримечательностью поселка. Первый этаж дома семьи Аракелян заполнен экспонатами, связанными с работой над храмом. Среди них молотки, зубила и ведра, которые Левон использовал.

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