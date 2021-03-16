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вторник, 16 марта 2021 16:15

Модные яркие цвета 2021 года в интерьере
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Интерьер 2021: как стильно сочетать цвета
Фото: remontbp.com
Интерьер 2021: как стильно сочетать цвета
Интерьер 2021: как стильно сочетать цвета
Интерьер 2021: как стильно сочетать цвета
Интерьер 2021: как стильно сочетать цвета

При создании интерьера, следует обязательно учитывать все нюансы. Начиная от выбора стилевого решения, заканчивая цветовой палитрой. Обратить именно на цвет интерьера, от которого и зависит психологическое здоровье.

С помощью игры оттенков можно скорректировать форму комнаты.

Цветовое решение интерьера позволяет сформировать правильное восприятие любого интерьера. В 2021 году будут актуальны яркие оттенки. А основу интерьера сделать с серым или бежевым. Подобное предложение действует успокаивающее на психику человека. На таком фоне выразительно смотрятся яркие детали. Такая основа может наполнять помещение прохладой или теплом.

Синяя палитра многогранна. Есть кабальтовый, голубовато-синий, сапфировый, серо-голубой, "китайский фарфор" и другие. Не менее эффектно и оригинально выглядят "чистые" темно-синий или насыщенный голубой оттенок в различных сочетаниях с другими тонами.

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Яркие варианты с другими оттенками помогут избежать ощущения обыденности и освежат любой дизайн. Это касается и цвета тыквы, облепихи, манго, черной смородины или аквамарина.

Интерьер кухни должен максимально подчеркивать ее практичность, многофункциональность и комфорт. В этом помогает дизайн в серых оттенках через многогранность и нейтральность.

Цвет успокаивает, не давит на подсознание. Сейчас он считается ультрамодным, поэтому подходит для любых стилевых решений. С ним кухонные поверхности не требуют постоянного ухода, а тона удачно скрывают крошки, загрязнения и пыль.

remontbp.com
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