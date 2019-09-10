 
Ексклюзивы
1/5
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 486
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1008
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
1 Просмотров: 810
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 1719
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
1 Просмотров: 657
Как Украина встречала пленников из РФ
Как Украина встречала пленников из РФ
Просмотров: 5914
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
6 Просмотров: 12700
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Просмотров: 46415
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1566
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
25
10
14
8
18
Модное преобразование: 20 идей оформления кухни в морском стиле
Модное преобразование: 20 идей оформления кухни в морском стиле
Необычная крыша превратила дом в идеальное жилье для конспирации
Необычная крыша превратила дом в идеальное жилье для конспирации
Оригинальная простота: из стекла и древесины соорудили современный дом в стиле минимализма
Оригинальная простота: из стекла и древесины соорудили современный дом в стиле минимализма
Работа на дому: как гармонично обставить кабинет
Работа на дому: как гармонично обставить кабинет
Магия воды и архитектуры: показали подборку впечатляющих фонтанов
Магия воды и архитектуры: показали подборку впечатляющих фонтанов
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 3942
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1530
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30330
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6768
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2019
1 Просмотров: 648
Вулиця Ямамото
Ніколи не чув романтичнішої назви, аніж вулиця Зірниця в селі Лісовому на Черкащині. Там живе мій 89-річний тесть. — Юра, батькові важко ...
вторник, 10 сентября 2019 23:54

Модное преобразование: 20 идей оформления кухни в морском стиле
25

  Комментировать

Фото: goldenplaza.com.ua

Кухня в морском стиле наполнена спокойствием и расслаблением. Там создана специфическая атмосфера и креатив. Это не значит, что надо покрасить стены в голубой цвет и в центре повесить якорь.

Стоит добавлять акценты и колоритные детали.

Преимуществом этого стиля является его универсальность. Он подойдет как для больших помещений, так и для маленьких кухонь в малогабаритных квартирах.

Комната может быть света, с большим количеством окон и солнечный свет или находится на северной стороне.

На морской кухни должен преобладать синий цвет, в его природных оттенках от глубокого синего океана морской, почти прозрачной, голубой пены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа на дому: как гармонично обставить кабинет

При желании такой интерьер легко переделать на средиземноморский, скандинавский или кантри. Так что если морская тематика быстро надоест, изменить стиль будет очень просто.

Пол на кухне в морском стиле, должен быть деревянным.

Для светлой кухни в качестве основного цвета стен можно выбрать лазурный, бирюзовый и другие оттенки синего. А для северной , где солнца мало лучше выбирать теплые тона.

У каждого свое представление об идеальном жилье. Одни предпочитают минимализма, поэтому стараются по максимуму очистить свое пространство. Другие любят добавлять в интерьер разнообразен декор, чтобы сделать атмосферу в доме более уютной и приветливой.

goldenplaza.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Модное преобразование: 20 идей оформления кухни в морском стиле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Красота не увядает с возрастом&quot;: мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
"Красота не увядает с возрастом": мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
25
 Просмотров: 63812
Какие деньги вскоре перестанут принимать
Какие деньги вскоре перестанут принимать Просмотров: 41600
Для чего викинги брали женщин в походы
Для чего викинги брали женщин в походы Просмотров: 35355
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
 Просмотров: 30159
&quot;Сала нормального взял&quot; - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами
"Сала нормального взял" - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами Просмотров: 16805
Дом
Необычная крыша превратила дом в идеальное жилье для конспирации
Необычная крыша превратила дом в идеальное жилье для конспирации
10
 Просмотров: 1440
Оригинальная простота: из стекла и древесины соорудили современный дом в стиле минимализма
Оригинальная простота: из стекла и древесины соорудили современный дом в стиле минимализма
14
 Просмотров: 360
Преимущества экологичных порошков без фосфатов
Преимущества экологичных порошков без фосфатов Просмотров: 45
Работа на дому: как гармонично обставить кабинет
Работа на дому: как гармонично обставить кабинет
8
 Просмотров: 567
Магия воды и архитектуры: показали подборку впечатляющих фонтанов
Магия воды и архитектуры: показали подборку впечатляющих фонтанов
18
 Просмотров: 2583
Больше всего комментируют
11
Горбачев может вручить Зеленскому Нобелевскую премию
6
Савченко попытается пройти медкомиссию на летчицу
5
"Слуг народа" обвинили в краже чужих законопроектов
3
Одесса жаждет наказания для всех, кто заставил ее оторваться от совка
2
"Коррупцию возглавляют люди, в чьих руках тысячи судей, миллиарды долларов, телеканалы"
Голосов: 680
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua