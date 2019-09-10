Модное преобразование: 20 идей оформления кухни в морском стиле

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Кухня в морском стиле наполнена спокойствием и расслаблением. Там создана специфическая атмосфера и креатив. Это не значит, что надо покрасить стены в голубой цвет и в центре повесить якорь.

Стоит добавлять акценты и колоритные детали.

Преимуществом этого стиля является его универсальность. Он подойдет как для больших помещений, так и для маленьких кухонь в малогабаритных квартирах.

Комната может быть света, с большим количеством окон и солнечный свет или находится на северной стороне.

На морской кухни должен преобладать синий цвет, в его природных оттенках от глубокого синего океана морской, почти прозрачной, голубой пены.

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При желании такой интерьер легко переделать на средиземноморский, скандинавский или кантри. Так что если морская тематика быстро надоест, изменить стиль будет очень просто.

Пол на кухне в морском стиле, должен быть деревянным.

Для светлой кухни в качестве основного цвета стен можно выбрать лазурный, бирюзовый и другие оттенки синего. А для северной , где солнца мало лучше выбирать теплые тона.

У каждого свое представление об идеальном жилье. Одни предпочитают минимализма, поэтому стараются по максимуму очистить свое пространство. Другие любят добавлять в интерьер разнообразен декор, чтобы сделать атмосферу в доме более уютной и приветливой.